HABER

Türk Eğitim-Sen’den seçim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için, “Türk Milleti’nin vereceği karar devletimizin teminatıdır” dedi.Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde mesaj yayınladı.

Türk Eğitim-Sen’den seçim açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için, “Türk Milleti’nin vereceği karar devletimizin teminatıdır” dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde mesaj yayınladı. Geylan mesajında, seçimlerin ülke geleceği için hayırlar getirmesini diledi..
Mesajında Türk milletin en doğru kararı vereceğine inandığını belirten Geylan şunları söyledi:
“2023 yolunda ekonomik kalkınmasını sağlamış, kamu çalışanlarının da huzur içerisinde olduğu müreffeh toplum idealini yakalamış, uluslararası saygınlığını artırmış, içeride ve dışarıda tüm terör unsurlarını dize getirmiş güçlü Türkiye özlemi en büyük niyazımızdır. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne giderken son eşik olan yerel seçimlerin; demokrasimizin sıhhatine, milletimizin birliğine, vatanımızın dirliğine ve ebed müddet devletimizin bekasına katkı sağlamasını niyaz ediyorum. Herkesin vatandaşlık sorumluluğuyla mutlaka oy kullanması gerektiğini vurguluyor; sonuç ne olursa olsun, her zaman ferasetine güvendiğimiz milli şuurun vereceği kararın, ülkemiz için hayırlar getireceğine inanıyorum.”

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Engelli dalgıç, sporla hayata tutunuyorEngelli dalgıç, sporla hayata tutunuyor
Huysuzlanan at, binicisini sırtından attıHuysuzlanan at, binicisini sırtından attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.