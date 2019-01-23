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Türk Eğitim-Sen'den sözleşmeli öğretmenler için mazeret tayini talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bir grup Türk Eğitim-Sen üyesi, ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla eylem yaptı - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözleşmeli öğretmenlerin mazeret tayinlerinin yarıyıl tatilinde yapılmasını istedi

Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup, sözleşmeli öğretmenlerin tayin sorunlarına dikkati çekmek için eylem düzenledi.

Tayin olamadıkları için ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Ankara Ulus Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri "Ailemle yaşamak istiyorum" ve "Hem işimiz hem eşimiz" yazılı dövizler açıp, "Eşimden boşanmak istemiyorum" ve "Şubatta tayin istiyoruz" sloganları attı.

Bazı eylemciler de tayinlerinin yapılmamasını ayaklarına bağladıkları zincirlerle protesto etti ve helva dağıttı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, burada yaptığı açıklamada, sözleşmeli pek çok öğretmenin mazeret tayini yapılmadığından yıllardır ailelerinden uzak yaşamak zorunda bırakıldığını belirtti. Bu durumun aile birliğinin sağlanması ve eğitim kalitesi açısından sorunlara neden olduğunu ifade eden Geylan, "Eş ve sağlık özrü mağdurlarının tamamına bu yarıyıl tatilinde tayin hakkı vermesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmenliğin "çakılı çalıştırma" yöntemi nedeniyle insani olmadığını kaydeden Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin ivedilikle bu soruna çözüm üretmesini beklediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli öğretmenler Talip Geylan Türk Eğitim Sen

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