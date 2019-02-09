Türk Eğitim-Sen'den sözleşmeli öğretmenlerin ailelerinin birleştirilmesi talebi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Hükümetten beklentimiz şu; özellikle eş durumundan dolayı tayin hakkı olmayan öğretmenlerin ailelerinin birleştirilmesi. Çok büyük dramlar yaşanıyor şu anda. Bu aynı zamanda bir sosyal problemdir. Aylarca annesini ya da babasını görmeyen çocuklar var." dedi.

Türk Eğitim-Sen Bursa Şubeleri İstişare ve Dayanışma Toplantısı'na katılan Geylan, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca dün 20 bin öğretmen atandığını hatırlattı.

Geylan, bu sayıyı yeterli görmediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz seçimden önce 40 bin ilave öğretmen ataması yapılması noktasında bir talep ortaya koyduk. Bunu da neye dayanarak ortaya koyduk? Şöyle ki geçtiğimiz ay TBMM'de bir soru önergesine verdiği cevapta Bakanımız, 'Türkiye'de 97 bin 31 öğretmen açığı vardır' dedi. Bizim tespitlerimize göre öğretmen açığı çok daha fazladır, 150 bine yakın bir açık olduğunu tespit ettik; valiliklerden bize gelen resmi beyana göre. Diğer yandan ücretli öğretmen meselesi var. Şu an Türkiye'de 64 il itibarıyla 76 bin 605 ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Bu yıl öğretim yılı başında valiliklerden, illerinde ne kadar ücretli öğretmen çalıştırılıyor bilgisini istedik, 64 ilden bize cevap geldi. Diğer 17 ili de dahil ettiğimizde bu rakam 100 bine yaklaşacak. 100 bine yakın ücretli öğretmenin çalıştığı, yine 100 bine yakın öğretmen açığının olduğu bir ülkede 2019 yılında sadece 20 bin öğretmenimizin iş başı yapması kabul edilemez. Biz bu itibarla seçim öncesi yeni KPSS sınavı yapılmadan, çünkü 2017 ve 2018'den bekleyen çok ciddi sayıda arkadaşımız var, 40 bin ilave atamanın yapılmasını, bunun için başvuruların seçimden önce alınmasını bekliyoruz. Yine yeni öğretim yılı başlamadan ağustos ayında da bu 40 bine ilave 60 bin, toplamda 100 bin öğretmenin 2019 yılı içinde alınmasını talep ediyoruz."