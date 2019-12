Türk Eğitim Vakfı Yurtdışı Bursları için başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Yüksek lisans ve doktora öğrenimi için dünyada en fazla tercih edilen ülkelerle iş birliği yapan ve her yıl yaklaşık 80 gence yurt dışı burs olanağı sağlayan Türk Eğitim Vakfının (TEV) Yurtdışı Bursları için başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Singapur'da temel bilimler, mühendislik ve biyomedikal bilimleri alanlarında doktora çalışması yapacak gençler için sağlanan TEV-SINGA bursları için başvurular 31 Aralık 2019'da sona erecek.

Burslara Singapur'da The Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Nanyang Technological University (NTU) ve National University of Singapore (NUS), Singapore University of Technology and Design'da (SUTD) eğitim alacak gençler başvurabiliyor. Üniversite son sınıfta öğrenim görenler veya mezun olanlar, yüksek lisans yapanlar veya mezun olanlar, doktoraya başlayanlar bursa başvuru yapabiliyor.

TEV-Garring Vakfı Bursu, Danimarka Teknik Üniversitesinde yüksek lisans öğrenimi için bilgisayar sistemleri, elektrik, elektronik haberleşme, deniz ve kıyı, petrol, rüzgar enerjisi, inşaat, kimya mühendislikleri ile teknik biyokimya ve biyoteknoloji alanlarında veriliyor. Bursun başvuru süresi 15 Ocak 2020'ye kadar devam ediyor.