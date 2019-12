Türk Eğitimi Yine OECD Ortalamasının Altında Kaldı

PISA 2018 Raporuna göre, Türk öğrencileri her üç kategoride de yine OECD ortalamasının altında kaldı ancak gerileme de kaydetmedi. Türkiye'den çok az sayıda öğrenci, bu üç alandan en az birinde 5 ve 6'ıncı seviyeyi geçebillirken, küçük bir grup öğrenci de en düşük iki seviye olan 1 ve 2'nin altında kaldı.

Dünyanın önemli bir bölümünün merakla beklediği ve her ülkenin eğitim seviyesine ışık tutan PISA 2018 Eğitim Raporu açıklandı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin, her 3 yılda bir yayınladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı raporuna göre, dünyanın eğitim şampiyonları Çin, Singapur, Makao, Hong Kong, Estonya, Kanada ve Finlandiya olurken, Türkiye, matematik, bilim ve okuma alanlarında 79 ülkede OECD ortalamasının gerisinde kalmaya devam etti. Türkiye 79 ülke arasında okuma alanında 40'ıncı, matematikte 41'inci, fen bilimlerinde ise 39'uncu sırada yer aldı.

Türkiye'de gelir düzeyi düşük aileden gelen her 20 öğrenciden 1'i, gelir düzeyi yüksek aileden gelen her 50 öğrenciden 1'i yüksek eğitimini bitirmeyi beklemiyor.

Cinsiyet eşitsizliği

PISA 2018'e katılan tüm ülkelerde, kızlar OECD ülkeleri genelinde ortalama 30 puan alarak erkekleri okumada alanında önemli ölçüde geride bırakıyor. Rapordaki diğer önemli bir tespit ise, kızlar fen bilgisinde, erkekler ise matematikte daha iyi sonuçlar elde ettiler.

Okumadaki cinsiyet farkı OECD ortalamasına yaklaşarak 25 puan olarak gerçekleşiyor. Erkek ve kız öğenci arasındaki boşluk, PISA 2009'da kızlar lehine, 43 puana kadar yükselmişti.

Türkiye'de kızlar matematikte erkek öğrencilere yakın puanlar aldı. OECD ülkelerinde erkek öğrenciler matematikte kızların 5 puan üstünde skor elde etti.

Kızlar Fen bilgisinde OECD genelinde ve Türkiye özelinde erkeklerden daha iyi skor elde etti. Fen bilimlerinde kızlar erkekleri OECD'de 2 puan, Türkiye'de ise 7 puan geride bıraktı.

PISA Raporu nedir?

Bütün dünyada hükümeterin önem verdiği ve merakla beklediği, her 3 yılda bir açıklanan PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı raporu, 1990'larda OECD üyesi ülkelerin, örgütten eğitim durumlarının tespit edilmesini istemeleri ile doğdu. Eğitim alanında köklü bir çalışma başlatan OCDE, 2000 yılında yaptığı araştırmaların sonuçlarını içeren ilk PISA raporunu 2001 yılında yayınladı. İlk yayından itibaren PISA raporu daha ilk yayınından itibaren, hem geniş kitlelerin hem de eğitim alanında çalışan bilim adamlarının güv güvenini kazandı. Her 3 yılda bir hazırlanan rapor, 32 ülkede başladı, bugün dünya ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturan 79 ülkeye kadar yükseldi. Artık her ülke, genel eğitim planlaması, problemlerin çözümü ve sonuçların diğer ülkelerle karşılaştırması için PISA raporunu baz alıyor.

PISA, üye ülkelerin Milli Eğitim Bakanları aracılığıyla, kamu bütçesinden ayrılan payla karşılanıyor. Ankete dahil olabilmek için OECD üyesi olmayan ülkeler, hazırlıkların tamamlanması için 2 yıl önceden kayıt yaptırmak zorundalar.