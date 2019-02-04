HABER

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ulaştı - Ekip, 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine yerleşti - 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy: - "Antarktika’ya uçaktan bakış özellikle ilk kez gelenler için çok heyecanlıydı"

ANTARKTİKA (AA) - DİLARA ZENGİN - 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ayak bastı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı.

İstanbul’dan 29 Ocak’ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibinin ilk durağı Brezilya’nın başkenti Sao Paulo oldu.

- Yaklaşık 1,5 tonluk yük taşıdılar

Sao Paulo’dan Şili’nin başkenti Santiago’ya geçen ekip, buradan ülkenin güneyinde yer alan Punta Arenas kentine, ardından Puerto Williams’a vardı.

Yaklaşık 30 saat süren bir yolculukla Puerto Williams’a ulaşan Türk ekibini bölge valisi Juan Jose Arcos karşıladı.

- Dünyanın en son noktasında

Güney yarım kürede yerleşimin olduğu "en son nokta" olan Puerto Williams’ta 2 gece konaklayan ekip, yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika’nın King George Adası’na vardı.

Türk ekibi, Antarktika Anlaşmalar Sistemi uyarınca kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamaları için uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı.

Yolculuk süresince ekibi en çok zorlayan, Antarktika’da kullanacakları bilimsel malzemelerin de aralarında olduğu bagajların fazlalığı oldu.

Toplam 5 uçuş gerçekleştiren ekip, ağırlığı yaklaşık 1,5 ton olan 46 parça bagajı beraberinde taşıdı. Ekip, her uçuşta bu bagajlara ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Antarktika uçağında Şili ve Polonya’dan gelen 6 bilim insanıyla buluşan Türk ekibi, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine zodyak botlarla geçti.

Ekibin gemiye yerleşmesinin ardından lojistik ve bilimsel faaliyetlerine ilişkin ilk planlama toplantısı, sefer lideri koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da uçuşun başladığı andan itibaren sefer ekibinin durumu hakkında anbean bilgi aldı.

- "İlk kez gelenler için çok heyecanlıydı"

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, yolculuklarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, seferin yabancı katılımcılarıyla buluştuklarını söyledi.

Sefer katılımcılarının sağlık durumları ve motivasyonlarının iyi olduğunu belirten Özsoy, "Antarktika’ya uçaktan bakış özellikle ilk kez gelenler için çok heyecanlıydı." dedi.

-"Çok büyük bir gurur"

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Antarktika’ya ilk defa gittiğini, burada dalış yapma fırsatı olacağını söyledi.

Ekibin çok heyecanlı olduğuna dikkati çeken Ercümen, "Burada birçok bilim insanı ve hepsinin farklı araştırmaları var. Öncelikle onlarla olmak, bu bilim çalışmasının bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.

Sefer katılımcılarından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe ise Antarktika’ya ilk defa gitmenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Mesleği gereği dünyanın birçok yerinde bulunduğunu kaydeden Serçe, "Dağcılık geçmişim de var, daha önce dünyanın önemli birkaç dağına çıktım. Onlar çok heyecan verici olaylardı ama hayatımda hiç bu kadar heyecanlandığımı hissetmemiştim." dedi.

PARTNERÜnlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!Ünlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!
Asker uğurlamasında dehşet saçtılarAsker uğurlamasında dehşet saçtılar
Yarış atına doğum günü partisiYarış atına doğum günü partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Antarktika İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Polrec Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor Hasan sevilen dizinin kadrosuna katıldı

Survivor Hasan sevilen dizinin kadrosuna katıldı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenler'de şehir magandaları dehşet saçtı! 1'i bebek 3 yaralı

Asker uğurlamasında dehşet saçtılar

Sümela Manastırı'nda teleferik heyecanı

Sümela Manastırı'nda teleferik heyecanı

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Burun ameliyatı sonrası komaya giren Leyla Sönmez hayatını kaybetti

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Kocaeli'de doktora saldıran hasta yakını, oda kapısını yumruklayarak kırdı

Dehşetin izleri! Yumruklayarak kırdı

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için beklediler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için beklediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.