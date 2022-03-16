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Türk Ekonomi Heyeti Washington’da

16.03.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi kapsamında resmi yetkililer ve işadamlarından oluşan Türk heyeti, Washington'da temaslarda bulunuyor

Türk Ekonomi Heyeti Washington’da

Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedeflenirken, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın yanısıra işadamlarından oluşan bir heyet Türk-Amerikan ilişkileri ve potansiyel ekonomik işbirliği alanlarını görüşmek üzere başkent Washington’da temaslarda bulunuyor.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde Türk basın mensuplarıyla biraraya gelen heyet üyelerinin dört günlük ABD ziyaretiyle, Türkiye'yle Amerika arasındaki ticari ilişkilerin arttırılması hedefleniyor.

Türkiye’de 2 bin Amerikalı yatırımcı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan ya da pazardan çekilen uluslararası şirketlerin bölgede yeni adres arayışı içinde olduklarını belirterek, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin bölgesinde "güvenli bir liman" olduğunu söyledi.

Tedarik zincirindeki aksamaları vurgulayan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız da, 2021'de Türkiye'nin ihracatının 225 milyar dolarla tarihi bir seviyeye ulaştığına dikkat çekti. Amerika ile yeni bir fırsat dönemine girildiğini belirten Altunyaldız, Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna’yla iyi ilişkileri olduğunu hatırlatttı.

Toplantıda, Rusya- Ukrayna savaşında hem Türkiye’nin jeopolitik konumu hem de tedarik zincirinde oynadığı ve bundan sonra oynayacağı rolün önemi vurgulandı.

Basın toplantısında söz alan işadamları da, yurtdışında 4 binden fazla Türk mağazası olduğunu ve 2021'de Türkiye’nin ihracatının yüzde 40 arttığına değindi ve toplam ihracatta Amerika’nın ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ziyaret kapsamında ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nda görüşmeler gerçekleştiren heyet Washington temaslarının ardından New York’a geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Türkiye
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