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  4. "Türk Ekonomisi Bu Yıl %4,3 Daralacak Önümüzdeki Yıl %4,5 Büyüyecek"

"Türk Ekonomisi Bu Yıl %4,3 Daralacak Önümüzdeki Yıl %4,5 Büyüyecek"

24.07.2020 13:01 | Son Güncelleme

Reuters anketine göre Türk ekonomisi bu yıl Corona virüsün etkisi ve düşen talep nedeniyle daralacak ancak önümüzdeki yıl yeniden büyüyecek

Reuters anketine göre Türk ekonomisi bu yıl Corona virüsün etkisi ve düşen talep nedeniyle daralacak ancak önümüzdeki yıl yeniden büyüyecek.

Ülke içinde ve dışında 42 ekonomistin katılımıyla 21-23 Temmuz tarihlerinde yapılan ankete göre Türk ekonomisinde bu yıl yüzde 4,3’lük bir daralma bekleniyor. Salgının etkisini hissettirdiği ikinci çeyrekte 12,2 üçüncü çeyrekte de yüzde 3,1’lik bir küçülme öngörülüyor.

Ancak ekonominin önümüzdeki yıl yüzde 4,5 oranında büyümesi bekleniyor.

Corona virüsü salgını öncesinde hükümetin 2020 yılı için yüzde 5 oranında bir büyüme tahmini bulunuyordu.

Türk ekonomisi son olarak 2009 yılında yüzde 4,7 oranında bir daralma yaşamıştı. 2010-2018 yılları arasında ortalama büyüme oranıysa yüzde 5’in üzerinde gerçekleşmişti.

Ankete katılan ekonomisteler Merkez Bankası’nın bu yılın sonuna kadar politika faiz oranını yüzde 8’e kadar indireceğini tahmin ediyorlar.

Türkiye’nin kriz öncesi gayri safhi yurt içi hasıla değerine de 2022 yılının ortalarında ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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