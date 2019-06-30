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"Türk ekonomisine katkıda bulunmaktan memnuniyet ve gurur duyuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

Japonya Aichi Eyaleti Valisi Hideaki Omura: - "Aichi firmalarının Türk ekonomisine katkıda bulunmasından ötürü bütün Aichililer olarak memnuniyet ve gurur duyuyoruz" - "Sayın Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye’nin gelişmesini ve kalkınmasını canıgönülden temenni ediyorum" - Nagoya Büyükşehir Belediye Başkanı Takashi Kawamura: - "70 yıl önce burası bombardımanla dümdüz oldu. Sonradan yeniden doğarak yeni başlangıçların şehri oldu. Türk dostlarımızdan Nagoya’ya destek olmasını istiyoruz. Biz de size destek olacağız" - Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Türkyılmaz: - "Biz Türk kültürünü Japonlara tanıtımı konusunda bir köprüyüz. Burada yaşayan Türk vatandaşlarımızın özünü muhafaza noktasında ise bir kale olduğumuzun bilinciyle faaliyetler yapmaktayız"

NAGOYA (AA) - Otomobil şirketi Toyota’nın ana merkezinin bulunduğu Japonya'nın Aichi Eyaleti Valisi Hideaki Omura, Aichi merkezli 20 şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirterek, "Aichi firmalarının Türk ekonomisine katkıda bulunmasından ötürü bütün Aichililer olarak memnuniyet ve gurur duyuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Japonya ziyareti kapsamında Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda "Türk Toplumuyla Buluşma Programı" düzenlendi.
Aichi Eyaleti Valisi Hideaki Omura, programdaki konuşmasına Türkçe olarak "Merhaba. Sayın Cumhurbaşkanı hoşgeldiniz." diyerek başladı. Japonya’da en büyük Türk toplumunun yönetimi altında olduğu Aichi eyaletinde yaşadığını belirten Omura, Aichi merkezli 20 şirketin Türkiye’de faaliyet gösterdiğini bildirdi. Omura, şunları söyledi:
"Şehrimizin firmalarının Türk ekonomisine katkıda bulunmasından ötürü bütün Aichililer olarak memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Japon şirketleri arasında Türkiye’ye en büyük yatırım yapanlar Aichi firmalarıdır. Bu yatırımların arka planında Aichi’de oturan Türk vatandaşlarımızın da büyük katkıları vardır. Onlara da şükran borçluyuz. Programınız içinde Aichi’ye zaman ayırdığınız için tekrar tekrar şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye’nin gelişmesini ve kalkınmasını canıgönülden temenni ediyorum. Aichi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha güçlenmesi beklentisi ile sözlerimi tamamlamak istiyorum."
- "Ne kadar büyük güzellik"
Nagoya Büyükşehir Belediye Başkanı Takashi Kawamura da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "Ne kadar büyük güzellik." dedi.
Japonya’ya en çok parayı kendi bölgelerinin kazandırdığını aktaran Kawamura, "70 yıl önce burası bombardımanla dümdüz oldu. Sonradan yeniden doğarak yeni başlangıçların şehri oldu. Türk dostlarımızdan Nagoya’ya destek olmasını istiyoruz. Biz de size destek olacağız. Türk toplumuna da destek olacağız." şeklinde konuştu.
İnazava Belediye Başkanı Jojiro Kato ise Japonya ve Türkiye’nin Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya’da batışından sonra derin bağlarla birbirine bağlandığını ifade ederek, Türkiye ile İnazaya arasındaki ilişkileri geliştirmek arzusunda olduklarını söyledi.
- “Biz Türk kültürünü Japonlara tanıtımı konusunda bir köprü”
Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Türkyılmaz ise derneklerinin 3 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, "Biz Türk kültürünün Japonlara tanıtımı konusunda bir köprüyüz. Burada yaşayan Türk vatandaşlarımızın özünü muhafaza noktasında ise bir kale olduğumuzun bilinciyle faaliyetler yapmaktayız." diye konuştu.
Dernek olarak depremlerde sıcak yemek ve acil ihtiyaç ikramları yaptıklarını anlatan Türkyılmaz, Türk kökenli vatandaşların çocuklarına ve yabancı eşlerine de Türk dili ve kültür dersleri vererek gönülleri fethetmeye çalıştıklarını söyledi.

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Aichi Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Japonya’nın Aichi Eyaleti Valisi Hideaki Omura Toyota

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