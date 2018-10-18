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Türk elektrik-elektronik firmaları Senegal'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 22:13 | Son Güncelleme

Elektrik, elektronik ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 16 firmanın yetkilileri başkent Dakar'a geldi

Türkiye Elektrik Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) üyesi 16 firmanın yetkililerinin katılımıyla, Senegal’in başkenti Dakar’da, Sektörel Ticaret Heyeti görüşmeleri düzenlendi.

Türkiye Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Dakar'daki Radisson Blue otelinde organize edilen görüşmelerin açılışını, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner yaptı.

TET Yönetim Kurulu Üyesi Emin Armağan Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bini aşkın üyesi bulunan TET'in toplam ihracatının bu yıl 11 milyar doları bulmasını beklediklerini ifade etti.

Şakar, 2011 yılında çıkarılan "Ulaşılmakta güçlük çekilen veya hedef seçilen pazarlara firmaların götürülmesi ve ikili görüşmeler yapılması, iş birliği imkanları araştırılması, ilerisi için de ihracat yatırım olanaklarını incelemeye" yönelik tebliğ kapsamında, önce Fas'a, ardından da Senegal'e geldiklerini belirtti.

Devletin, ticaret heyetlerine hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük destek verdiğini kaydeden Şakar, Senegal'i ilk defa ziyaret ettiklerini, Dakar'a gelen Türk firmalarının yetkililerinin çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

TET Yönetim Kurulu üyesi Zafer Arabul da Türkiye'deki elektro-mekanik sanayicilerinin, ülkedeki pazardan daha fazla kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.

Afrika'nın gelişmekte ve ileriye dönük umut vaat eden bir pazar olduğunu vurgulayan Arabul, Türk firmalarının, Afrika pazarına ulaşma ve burada kendilerini geliştirme arayışı içerisinde olduğuna işaret etti.

TET olarak, elektrik-elektronik müteahhitleri ile elektrik üreticilerini bir araya getirerek özellikle Afrika pazarında sinerji yakalamaya çalıştıklarının altını çizen Arabul, "Büyük projelere adım atmak istiyoruz." dedi.

Senegal'de ciddi bir potansiyel olduğunu gördüklerini anlatan Arabul, Türk firmalarının buradaki olumlu referanslarının, işlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

Sektörel Ticaret Heyeti görüşmelerinin bir günlük olmasına rağmen, önemli firma yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirten Arabul, yaptıkları ön çalışmaların ilerleyebileceğini gördüklerini kaydetti.

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Dakar elektrik elektronik Senegal Ticaret Heyeti

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