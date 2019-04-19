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Türk enerji şirketinden Gambiyalı yetimlere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 23:44 | Son Güncelleme

Türk enerji şirketinden Gambiyalı yetimlere gıda yardımı

BANJUL (AA) - Karadeniz Holding'in küresel markası Karpowership şirketinin Gambiya'da yaptığı gıda yardımı desteği, binlerce yetimin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, Karpowership Afrika Bölge Direktörü Emre Durmuşoğlu ve Gambiya Karpowership Proje Başkanı Yankuba Mamburay'in katılımıyla, başkent Banjul'daki 3 yetimhaneye yapılan gıda yardımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Gambiya Karpowership Proje Başkanı Mamburay, yardımın, şirketin sosyal sorumluluğunun bir parçası olduğunu belirtti.

Mamburay, "Gambiya'daki çalışmalarımızla, ülkenin gelişmesine yardımcı olacağız. Aynı zamanda eğitim araç ve gereçlerinin temin edileceği sosyal sorumululuk projelerinde yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Al-Ihsan Yetimhane Vakfı Temsilcisi Muhammed Darboe de yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Bu yardım tam zamanında geldi çünkü gıda, yetimhanedeki en büyük sorunlardan biri." diye konuştu.

Törende, 3 yetimhaneye 90 çuval pirinç, 15 çuval soğan, 15 adet 40 litrelik yağ ve ekmek yardımı yapıldı.

Karpowership şirketi, Gambiya'da 36 megavatlık kapasiteyle ürettiği elektrikle, ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gambiya gıda yardımı

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