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Türk-Ermeni ilişkileri uluslararası sempozyumda ele alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Iğdır Üniversitesi işbirliğiyle 16-18 Ekim tarihleri arasında Iğdır’da ‘Uluslararası 20.

Türk-Ermeni ilişkileri uluslararası sempozyumda ele alınacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Iğdır Üniversitesi işbirliğiyle 16-18 Ekim tarihleri arasında Iğdır’da ‘Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu’ düzenlenecek.
Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan sempozyumda huzur ve sükûnet içinde yüzlerce yıl birlikte yaşama deneyimine sahip iki milletin ilişkilerinde Ermeni isyanlarıyla başlayan 20. yüzyıl gelişmeleri ele alınacak. Soykırım iddialarının gölgesinde kalan tarihsel sürecin bütün boyutlarıyla irdeleneceği sempozyumda Ermeniler tarafından düzenlenen ayaklanmalar, Batılı ülkelerin bölgedeki gelişmeleri etkilemeye yönelik çabaları, Ermeni komite ve terör örgütlerinin faaliyetleri, Osmanlı yönetiminin siyasal karışıklığı gidermek amacıyla aldığı önlemler ve tehcir kanununun hayata geçirilişi konuşulacak. Ermeni iddialarının dayandırıldığı yayınların ve Ermeni diasporasının çeşitli ülkelerde yürüttüğü propaganda faaliyetlerinin de ele alınacağı sempozyumda, gelişmelerin romanlara ve halk edebiyatına yansımaları da değerlendirilecek.
Yurt içinden ve yurt dışından 100’ün üzerinde bilim adamının katılacağı sempozyum, ilgili herkesin katılımına açık olacak.

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