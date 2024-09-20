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  4. 'Türk Escobar' Urfi Çetinkaya hayatını kaybetti! En büyük uyuşturucu baronlarındandı

'Türk Escobar' Urfi Çetinkaya hayatını kaybetti! En büyük uyuşturucu baronlarındandı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.09.2024 13:24
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'Türk Escobar' olarak bilinen Türkiye’nin en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan Urfi Çetinkaya tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

"Türk Escobar" olarak bilinen uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya hayatını kaybetti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çetinkaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde öldüğü belirtiliyor.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIRKEN YAKALANMIŞTI

"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.

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Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat 2024'te İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.

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Urfi Çetinkaya
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