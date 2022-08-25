HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türk eşinin ibadetlerinden etkilenmişti: Japonyalı kadın Müslüman oldu

Türk eşinin ibadetlerinden etkilenmişti: Japonyalı kadın Müslüman oldu

25.08.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan Japonyalı Chisato Türkmen adındaki bir kadın, Türk eşinin ibadetlerinden etkilenerek Müslüman oldu. Simav İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getiren Chisato Canan adını aldı.

Türk eşinin ibadetlerinden etkilenmişti: Japonyalı kadın Müslüman oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk eşinin ibadetlerinden etkilenen Japon Chisato Türkmen, ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Avusturya'dan Türkiye'ye tatil için gelmişti... Kırşehir'de Müslüman olduAvusturya'dan Türkiye'ye tatil için gelmişti... Kırşehir'de Müslüman oldu

İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır nezaretinde Merkez Yeni Camisi'nde gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, Chisato'ya (32) eşi Oytun Türkmen (34) aracılığıyla imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.

a

Ardından şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Chisato'ya, Müslüman oldu.

Chisato'ya "ihtida belgesi" ile Japonca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

b

CANAN İSMİNİ ALDI

Canan ismini alan Chisato, İslam'ı araştırarak tamamen kendi iradesiyle Müslüman olduğunu ifade etti.

c

Eşi Oytun Türkmen, AA muhabirine, eşinin Müslüman olması için hiçbir zaman zorlamadığını söyledi.

Elazığ'a turist olarak gelmişti... 85 yaşındaki Fransız vatandaşı İslam'ı seçerek Müslüman olduElazığ'a turist olarak gelmişti... 85 yaşındaki Fransız vatandaşı İslam'ı seçerek Müslüman oldu

EŞİNDEN ETKİLENEREK MÜSLÜMAN OLDU

Çalışmak için gittiği Japonya'da arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Chisato ile 2017 yılında evlendiğini anlatan Türkmen, "Evliliğimizden 4 yaşında bir kızımız var. Eşim benim ve Müslüman olan çevremin ibadetlerinden çok etkilendi ve İslam'ı araştırmaya başladı. Ben de kendisine Japonca Kur'an-ı Kerim meali aldım. Kur'an mealini okudukça çok daha fazla etkilendi ve bir süre sonra bana Müslüman olmak istediğini söyledi. Simav'a gelince de ihtida merasimiyle eşim Müslüman oldu." diye konuştu. (AA)

d

Ukrayna'dan Mardin'e gelin geldi, Müslüman olduUkrayna'dan Mardin'e gelin geldi, Müslüman oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sele kapılan köpek böyle kurtarıldı! O anlar saniye saniye görüntülendiSele kapılan köpek böyle kurtarıldı! O anlar saniye saniye görüntülendi
Katliamda yeni detaylar: İki çocuğu son anda kurtulmuşKatliamda yeni detaylar: İki çocuğu son anda kurtulmuş
Bugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkatBugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkat
Anahtar Kelimeler:
japon müslüman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı!

Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı!

LGBT çift gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: 'Bebeğin babası...'

LGBT çift gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: 'Bebeğin babası...'

Kredi başvurusu yaptı, gelen telefon şoka uğrattı!

Kredi başvurusu yaptı, gelen telefon şoka uğrattı!

Aracını almaya gitti, büyük şok yaşadı! "Ağlayasım geldi"

Aracını almaya gitti, büyük şok yaşadı! "Ağlayasım geldi"

İlginizi Çekebilir

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.