HABER

Türk esirlerinin esaret hikayesi anlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından 17 Ekim'de "Birinci Dünya Savaşı'ndan Milli Mücadele Yıllarına Türk Esirlerinin Esaret Hikayesi" konferansı düzenlenecek - Konferansta ayrıca Türkiye, Japonya ve esir kamplarında çekimleri yapılan tarihi kayıtlara dayalı hazırlanan "Vatana Giderken Heimei Maru" belgeseli de gösterilecek

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 17 Ekim'de "Birinci Dünya Savaşı'ndan Milli Mücadele Yıllarına Türk Esirlerinin Esaret Hikayesi" konferansı düzenlenecek.

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak konferansa Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. Fatma Ürekli konuşmacı olarak katılacak. Hayriye Savaşçıoğlu da "Vatana Giderken Heimei Maru" belgeselinin gösterimini yapacak.

Konferansa ilişkin açıklama yapan Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Ürekli, Tarih Konuşuyor Konferansları dizisinin ekim ayı konu başlığının "Birinci Dünya Savaşı'ndan Milli Mücadele Yıllarına Türk Esirlerinin Esaret Hikayesi" olduğunu belirtti.

Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusunun üç kıtada farklı cephelerde çetin mücadeleler verdiğini aktaran Prof. Dr. Ürekli, savaş sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ise Türk milleti açısından çok ağır şartlar taşıdığını dile getirdi.

Sarıkamış Harekatı, Kafkas ve Galiçya cephelerindeki muharebelerde çok sayıda Türk askerinin Ruslar tarafından esir alındığını belirten Ürekli, bu savaşın en dramatik taraflarından birisinin de Türk esirlerinin durumu olduğunu vurguladı.

Ürekli, esirlerin, Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'ndan, Sibirya'da Krasnoyarsk ve Vladivostok'a kadar oldukça geniş bir coğrafyada dağınık olarak tutulduğunu anlatarak, mütareke sonrasında işgalci güçlere karşı Anadolu'da Milli Mücadele hareketi devam ederken, bir yandan da Türk esirlerin iadelerinin sağlanması için mücadele verildiğini kaydetti.

Konferansta, tarihin en acı ve karanlık kalmış sayfalarından Nargin esir kampındaki sivil ve esirlerin durumu, kampın şartları, Azerbaycan Türklerinin esirler için fedakarlıkları, kısaca o dönemde yaşananların birbirinden çarpıcı gerçek hikayesinin belgeseller ve fotoğraflarla anlatılacağını belirten Ürekli, şunları anlattı:

"Yine Türk ordusunun Sakarya nehri kıyılarına çekildiği, Kurtuluş Savaşı'nın en karanlık günlerinde, Sibirya'nın soğuğunda esir kamplarında yıllarca kaldıktan sonra Vladivostok'tan Japon gemisiyle İstanbul'a teslim için yola çıkan bir kısım Türk esirlerin bu defa Yunanlar tarafından esir alınmak istenmesinin hikayesi de çok hazindir.

Sibirya'da başlayan, Asinara Adası'nda devam eden esaret, nihayet Türk Kızılay'ın yoğun diplomatik temasları neticesinde Ümid Vapuru ile İstanbul'a dönüşleriyle sona ermişse de bu defa esirlerden üst rütbeli askerler yeniden vatan savunmasında görev almış, Türk Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu safhasında mücadelelerine devam etmişlerdir."

Prof. Dr. Fatma Ürekli, konferansta ayrıca Türkiye, Japonya ve esir kamplarında çekimleri yapılan tarihi kayıtlara dayalı hazırlanan, Vladivostok'tan İstanbul'a teslim için Japon gemisi Heimei Maru ile yola çıkan Türk esirlerin tahammül sınırlarını aşan mahrumiyet ve sıkıntılara nasıl katlandıklarını, ne yeyip içtiklerini, neler hissettiklerini yazılı ve görsel kayıtlar ışığında yansıtan tarihi belgeselin gösteriminin yapılacağını bildirdi.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Kanser ve Alzheimer'da 'zeytinyağı' umuduKanser ve Alzheimer'da 'zeytinyağı' umudu
Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitimAziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birinci Dünya Savaşı Mimar Sinan Üniversitesi Türk esirleri

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı!

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

Bu görüntüler polisi harekete geçirdi

FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon

Harekete geçildi! Doktorlara operasyon

TEM'de durdurulan TIR'da 2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Değeri 2 milyon lira! Hepsi TIR'dan çıktı

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

İstanbul'da çekici şoförüyle akılalmaz kavga!

Akılalmaz kavga! ‘Yedieminde şu anda bana saldırıyorlar!’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.