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Türk eşten rekor tazminat talebi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 07:51 | Son Güncelleme

Başak Gorelik, 9 yıl evli kaldığı Vladi Gorelik’e boşanma davası açtı. 1.5 milyon dolar tazminat ve aylık 20 bin dolar da nafaka istedi.

Türk eşten rekor tazminat talebi!

ABD vatandaşı ekonomist Vladi Gorelik'e (40) 9 yıllık eşi Başak Gorelik (40), 1.5 milyon dolar tazminat ve aylık 20 bin dolar nafaka istemiyle boşanma davası açtı.

Takvim'de yer alan habere göre, Başak Gorelik, eşinin işi nedeniyle ülke ülke dolaşarak yeniden hayat kurmaya çalıştığını ve eşinin psikolojik şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

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"ÇOCUKLARI TÜRKİYE'YE KAÇIRDI"

Vladi Gorelik ise çocuklarının annesi tarafından Türkiye'ye kaçırıldığını öne sürerek, uluslararası çocuk kaçırma yasasına aykırılıktan ABD'ye iadesini istedi. İstinaf mahkemesi, babanın iade talebini reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
vladi gorelik başak gorelik tazminat

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