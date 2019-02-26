Türk Eximbank heyeti Londra’da

Türk Eximbank heyeti, “non-deal roadshow” kapsamında kurumsal yatırımcılar ile görüşmek üzere Londra’ya gitti.

Türk Eximbank, orta-uzun vadeli finansmana erişim olanaklarını arttırmak amacıyla, 2017 yılından bu yana ABD, Avrupa, Körfez Bölgesi ve Uzak Doğu gibi geniş bir coğrafyada birçok tanınmış finansal kuruluş ile varlık yönetim, sigorta şirketi ve emeklilik fonları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Türk Eximbank, gerçekleştirdiği yatırımcı toplantıları serisine ilave olarak Londra’da 27-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek “non-deal roadshow” kapsamında bir dizi toplantı düzenleyecek. Citibank’ın organize edeceği görüşmelerde yatırımcılara, bankanın 2019 yılı hedefleri ve yılsonu finansal verilerinin yanı sıra, Türkiye ekonomisi ve bilhassa ihracattaki gelişmeler aktarılacak.

“Non-deal roadshow” kapsamında Londra’da bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, küresel ticaret ile yatımların sigortalanması konusunda dünyanın en önemli uluslararası buluşmalarından birisi olarak kabul edilen ExCred Konferansı’nda “Afrika’da Finansman İmkanlarının Geliştirilmesi” konulu panele konuşmacı olarak katılacak ve Türk Eximbank’ın Afrika’daki faaliyetleri ile kıtada risklerin azaltılarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği olanakları hakkında katılımcılara bilgi verecek.