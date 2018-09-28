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Türk Eximbank Londra'da yatırımcılarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Londra'da aralarında PIMCO, Fidelity, Ashmore ve Finisterre Capital'in de bulunduğu 16 yatırımcı firma ile görüşmeler gerçekleştirdi - Görüşmelerin en önemli gündem maddelerini, Türkiye ekonomisi ve gelecek döneme yönelik beklentiler ile Türk Eximbank'ın finansal yapısına ilişkin gelişmeler oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Londra'da 16 yatırımcı firma ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka son 2 yıllık dönemde, uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırma ve yatırımcı ilişkilerini sağlamlaştırmaya yönelik uyguladığı strateji kapsamında ABD, Uzak Doğu ve Avrupa'da önde gelen finansal kuruluşlar ve varlık yönetim, emeklilik fonları, sigorta şirketleriyle görüşmeler yaptı.

En son 24-26 Eylül'de Adnan Yıldırım başkanlığındaki bir heyet, Avrupa'nın finans merkezi Londra'da, ING Bank koordinatörlüğünde 16 yatırımcı firma ile bir araya geldi. Söz konusu firmalar arasında PIMCO, Fidelity, Ashmore ve Finisterre Capital de yer aldı.

Görüşmelerin en önemli gündem maddelerini, Türkiye ekonomisi ve gelecek döneme yönelik beklentiler ile Türk Eximbank'ın finansal yapısına ilişkin gelişmeler oluşturdu.

Türkiye'ye olan yüksek ilgi dolayısıyla gelecek dönemde de sürdürülmesi planlanan görüşmeler kapsamında, Türk Eximbank'ın ihraç ettiği tahvilleri portföyünde bulunduran veya ileride yatırım yapma potansiyeli olan milyarlarca dolarlık fona hükmeden varlık yönetim, sigorta ve hedge fonu şirketleri ile bankanın faaliyetleri ve güncel finansal bilgileri paylaşıldı.

İhracatın ve yurt dışı müteahhitlik projelerinin finansmanında orta ve uzun vadeli kaynak ihtiyacının önemi düşünüldüğünde, görüşmelerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek uzun vadeli finansman kaynaklarından biri olan tahvil ihraçlarına önemli katkısı olacağı değerlendirildi.

Türk Eximbank tarafından ihracata sağlanan desteğin artırılarak sürdürülebilmesi, 2018 ve 2019 için belirlenen hedeflere ulaşabilmesi amacıyla yatırım kuruluşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edilecek.

Geçen yıldan bu yana 16 şehirde toplam 97 yabancı yatırımcı ve finansal kuruluşa sunum gerçekleştirilirken, bir sonraki adımda yabancı yatırımcı kuruluşlar Türkiye'ye davet edilecek.

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