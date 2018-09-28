Türk Eximbank Londra'da yatırımcılarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Londra'da 16 yatırımcı firma ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka son 2 yıllık dönemde, uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırma ve yatırımcı ilişkilerini sağlamlaştırmaya yönelik uyguladığı strateji kapsamında ABD, Uzak Doğu ve Avrupa'da önde gelen finansal kuruluşlar ve varlık yönetim, emeklilik fonları, sigorta şirketleriyle görüşmeler yaptı.

En son 24-26 Eylül'de Adnan Yıldırım başkanlığındaki bir heyet, Avrupa'nın finans merkezi Londra'da, ING Bank koordinatörlüğünde 16 yatırımcı firma ile bir araya geldi. Söz konusu firmalar arasında PIMCO, Fidelity, Ashmore ve Finisterre Capital de yer aldı.

Görüşmelerin en önemli gündem maddelerini, Türkiye ekonomisi ve gelecek döneme yönelik beklentiler ile Türk Eximbank'ın finansal yapısına ilişkin gelişmeler oluşturdu.

Türkiye'ye olan yüksek ilgi dolayısıyla gelecek dönemde de sürdürülmesi planlanan görüşmeler kapsamında, Türk Eximbank'ın ihraç ettiği tahvilleri portföyünde bulunduran veya ileride yatırım yapma potansiyeli olan milyarlarca dolarlık fona hükmeden varlık yönetim, sigorta ve hedge fonu şirketleri ile bankanın faaliyetleri ve güncel finansal bilgileri paylaşıldı.