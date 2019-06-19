Türk Eximbank'tan yüksek teknolojili ihracata destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği sağlanacağını belirterek, "Döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, yazılı açıklamasında, ihracatta büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini, amaçlarının yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmak olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 23 Mayıs'ta İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin açıklandığını hatırlatan Pekcan, söz konusu paketle ihracat potansiyeli yüksek ve istihdama büyük oranda katkı veren sektörlere finansman sağlanarak ihracata desteğin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Pekcan, Türk Eximbank'ın da aynı doğrultuda 2019 yılı hedefleri içinde, yenilikçiliğe ve Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek, uluslararası piyasalarda "Türk malı" imajını güçlendirecek nitelikteki markalı ürün üretimine destek vermesinin yer aldığına dikkati çekerek, "Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız. Döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.