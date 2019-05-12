Türk ezgileri Tokyo'da yankılanacak

EDA ÖZDENER - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce Japonlara, Neşat Ertaş, Aşık Veysel ve Adnan Saygun'un eserleri, Anadolu'nun dört bir köşesinden türküler ve klasik aryalardan oluşan müzik ziyafeti sunulacak.

DOB Genel Müdürü ve tenor Murat Karahan, Japonya'da 2019 Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, yarın Tokyo'daki Nakano Zero Hall'de verilecek "Türk Müziği Konseri"ne ilişkin detayları AA muhabirine anlattı.

Türk kültürünü Japonlara tanıtmak açısından konserin önemine işaret eden Karahan, programda Anadolu'nun tüm renklerine yer vereceklerini söyledi.

Karahan, çok sesli opera orkestrasının, Adnan Saygun'dan Aşık Veysel ve Neşat Ertaş'a kadar Türk müziğinde yer edinmiş bestecilere ve aşıklara ait eserleri seslendireceğini bildirdi.

Repertuvarda Anadolu'nun dört köşesinden türkülerin yanı sıra opera aryalarının bulunduğunu dile getiren Karahan, "Hem kendi kültürümüzü tanıtacağız hem de üniversal formda eserleri yorumlayacağız." dedi.

Eserlerin ve bestecilerin hikayelerini de Japonlara anlatacaklarını belirten Karahan, bu sunumları kendisinin İngilizce olarak yapacağını ifade etti.