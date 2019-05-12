Türk ezgileri Tokyo'da yankılanacak

EDA ÖZDENER - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce Japonlara, Neşat Ertaş, Aşık Veysel ve Adnan Saygun'un eserleri, Anadolu'nun dört bir köşesinden türküler ve klasik aryalardan oluşan müzik ziyafeti sunulacak.
DOB Genel Müdürü ve tenor Murat Karahan, Japonya'da 2019 Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, yarın Tokyo'daki Nakano Zero Hall'de verilecek "Türk Müziği Konseri"ne ilişkin detayları AA muhabirine anlattı.
Türk kültürünü Japonlara tanıtmak açısından konserin önemine işaret eden Karahan, programda Anadolu'nun tüm renklerine yer vereceklerini söyledi.
Karahan, çok sesli opera orkestrasının, Adnan Saygun'dan Aşık Veysel ve Neşat Ertaş'a kadar Türk müziğinde yer edinmiş bestecilere ve aşıklara ait eserleri seslendireceğini bildirdi.
Repertuvarda Anadolu'nun dört köşesinden türkülerin yanı sıra opera aryalarının bulunduğunu dile getiren Karahan, "Hem kendi kültürümüzü tanıtacağız hem de üniversal formda eserleri yorumlayacağız." dedi.
Eserlerin ve bestecilerin hikayelerini de Japonlara anlatacaklarını belirten Karahan, bu sunumları kendisinin İngilizce olarak yapacağını ifade etti.
Karahan, "Dansçı arkadaşlarımız, şarkılarımızı danslarıyla renklendirecek. Ülkemizin kültürünü tanıtacağımız çok zengin bir prodüksiyon olacak." diye konuştu.
Bu içerikte bir konseri geçen kasımda Çin'de verdiklerini söyleyen Karahan, "Çin'deki tepkiler inanılmaz güzeldi. Salon hıncahınç doluydu, ayakta alkışlandık. Çok keyifli, çok güzeldi. Japonya'da da aynı karşılığı bulacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- "Bolşoy tam bir gurur gecesiydi"
Karahan, "Troya" epik operasının Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Balesi'nde sergilenmesine de değindi.
"Troya temsili inanılmazdı, rüya gibi bir akşamdı." ifadelerini kullanan Karahan, bir Türk operasını, Türk sanatçılarıyla dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sahnelerinden birinde sergilediklerini belirtti.
İzleyicilerin sadece Ruslardan oluşmadığını, diğer ülkelerin diplomatlarının da eseri izlediğini anlatan Karahan, "Dakikalarca ayakta alkışlandık. Tam bir gurur gecesiydi." dedi.
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