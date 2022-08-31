HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk F-16'larını hedef almışlardı! Yunanistan'ın provokatif hamlesine ABD'den açıklama

Türk F-16'larını hedef almışlardı! Yunanistan'ın provokatif hamlesine ABD'den açıklama

31.08.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerini Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile taciz etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan’ın bu provokatif hamlesine ilişkin bir açıklama geldi. ABD açıklamasında "tarafları tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya" davet etti.

Türk F-16'larını hedef almışlardı! Yunanistan'ın provokatif hamlesine ABD'den açıklama

Yunanistan geçtiğimiz günlerde Ege ve Doğu Akdeniz'deki skandallarına bir yenisini daha eklemişti. Türk jetleri görev uçuşu gerçekleştirirken Yunan unsurları tarafından tacize uğramış, Türk F-16'larına Yunan S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atılmıştı. Yunanistan'nın provokatif hamlesiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. İşte detaylar...

"ANLAŞMAZLIKLARI DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZMEYE DAVET ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirinin sorusu üzerine, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu durumdan haberdar olduklarını belirten yetkili, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

y1

YUNANİSTAN'IN S-300 FÜZE SİSTEMİNDEN TÜRK JETLERİNE TACİZ

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edilmişti. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atılmıştı.

Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçmişti.

Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizinin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenilmişti. (AA)

y2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanma aşamasındaki eşi evini yaktı! 'Polis memurlarından şikayetçiyim' dedi...Boşanma aşamasındaki eşi evini yaktı! 'Polis memurlarından şikayetçiyim' dedi...
Canlı yayında yaşananlar tüyler ürpertti!Canlı yayında yaşananlar tüyler ürpertti!
Thodex’in yakalanmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktıThodex’in yakalanmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan abd

En Çok Okunan Haberler

Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

Ayşenur Arslan ve İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi

Ayşenur Arslan ve İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi

Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!

Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!

"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

İlginizi Çekebilir

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.