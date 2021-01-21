Türk federasyonlar "Fransa İslamı" beyannamesini imzalamıyor

Bir Fransız hükümet yetkilisi "Maskeler düşüyor" ifadesini kullandı.Fransa'da Müslüman federasyonlarının çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) Pazar günü üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladığı "ilkeler beyannamesi" ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu'nun (CMIG) yanı sıra "İnanç ve İbadet Hareketi" adlı kuruluşun da belgeye imza atmayı reddettiği bildirildi.

Üç kuruluşun ortak açıklamasında "Metindeki bazı bölümler ve ifadelerin Fransa'daki Müslümanlar ile toplum arasındaki güven ilişkisini zayıflatabileceğine inanıyoruz" denildi. Açıklamada bazı ifadelerin suçlayıcı ve marjinalleştirici üslup taşıdığı, önyargılarla Müslümanların itibarını zedeleyici nitelikte olduğu kaydedildi.

Çatı örgütten uyarı: Sorumlu tutulursunuz

Çatı örgüt CFCM'nin Başkanı Muhammed Moussaoui, üç kuruluşun "tek taraflı" tavrını eleştirerek "bu tür yinelenen eylemleri nedeniyle bu grupların Müslümanlar arasındaki ayrılıktan sorumlu tutulma riskiyle karşı karşıya kalacağı" uyarısı yaptı. Moussaoui, kuruluşların imzayı reddetmesinin "İslam dinini temsil eden kuruluşların durumuna güvence sağlamayacağını" söyledi.