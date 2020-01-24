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Türk fenomenler, Singapur’dan ödülle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Türk fenomenlere BIGO, 2020 BIGO Ödülleri’nde yayın ödülü verildi.Küresel teknoloji şirketi ’BIGO, 2020 BIGO Ödülleri’ Singapur’da düzenlendi.

Türk fenomenler, Singapur’dan ödülle döndü

Türk fenomenlere BIGO, 2020 BIGO Ödülleri’nde yayın ödülü verildi.

Küresel teknoloji şirketi ’BIGO, 2020 BIGO Ödülleri’ Singapur’da düzenlendi. Etkinlik, geçen yıl boyunca Bigo Live kapsamında üstün başarıya sahip olan canlı yayın sunucularını hedef alıyor. 75’in üzerinde yayıncıya ödül verilen törene yaklaşık bin kişi katılım gösterdi. Türk fenomenler Xam_95, Nirvana, ve Soloturk gecede ödül kazanan isimler arasında yer aldı.

"Ödül töreni açılışını Singapur’da yaparak bu alanı geliştirmek istiyoruz"
Ödüller ve canlı akış hakkında konuşma yapan BIGO Technology Başkan Yardımcısı Mike Ong, "Canlı akışın Asya Pasifik’te giderek artmasıyla birlikte BIGO Gala Ödüllerinin açılışını Singapur’da yaparak bu alanı geliştirmek istiyoruz. İçerik talebi arttıkça ve mobil yaygınlık geliştikçe canlı akış olgusu, önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Dünya çapındaki 150’yi aşkın ülkede 330 milyondan fazla MAU’ya sahip olan şirketimiz açısından geçen yıl platformumuzda iyi performans sergilemiş canlı akış sunucularını onurlandırmak ve kutlamak oldukça önemlidir." dedi.
2020 BIGO Gala Ödülleri şeref konuğu Infocomm Media DevelopmentAuthority (IMDA) Baş Sanayi Geliştirme Yetkilisi Howie Lau ise Galanın canlı akışın giderek artan önemine işaret ettiğini ve platformda fark oluşturan kazananları ödüllendirdiğini söyledi.

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