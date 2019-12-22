Türk Film Festivaline ABD’den Ödül

ABD ve dünyada saygın bir yere sahip olan Boston Film Eleştirmenleri Derneği tarafından ödüllendirilmesi sonrasında bir değerlendirme yapan festivalin kurucu direktörü Erkut Gömülü, “Bu saygın kurumdan ödül almak çok sevindirici. Bir sivil toplum girişimi olarak başlattığımız bu festivale ilgi her yıl giderek artıyor. Boston Güzel Sanatlar Müzesi Film Programı ile uzun yıllardır istikrarlı ve başarılı işbirliğimiz sayesinde, özellikle Türkiye’de seyirciye ulaşma imkanı sınırlı olan filmlerin ABD’de seyirciyle buluşabildiği nadir platformlardan birinin yarattık” dedi.

Kapsamlı programıyla çağdaş Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini kurulduğu 2001 yılından bu yana Amerikalı seyirciyle buluşturan festivale ilginin her geçen yıl daha da arttığı kaydedildi.

18’inci Boston Türk Film Festivaline, aralarında Boston Globe da dahil olmak üzere bölgenin saygın kültür ve sanat ağırlıklı medyasında da geniş yer verildi.

Uluslararası başarılara imza atmış bir dans eğitmeni ve koreograf olan Ahmet Lüleci’nin yönettiği halk dansları atölyesinde, Harmandalı Zeybeği ve Atabarı gibi danslar uygulamalı olarak öğretildi.

Çağdaş Türkiye’yi, kültür ve sanatını çeşitli yönleriyle ABD’de tanıtmayı amaçlayan festival kapsamında sergiler, atölyeler, söyleşiler, belgesel ve kısa film yarışması ile Türk mutfağının tanıtımı gibi bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Festival kapsamında düzenlenen son etkinlikte sanatçı Feridun Özgören, Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde küratör Laura Weinstein ile birlikte ebru sanatı üzerine sanatseverlerin yoğun ilgisini gören bir de söyleşi yaptı.

Festival kapsamında Türk musikisinin temel sazlarından olan ney Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde tanıtıldı.

Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde geleneksel saz ney’in tarihçesi, çalma teknikleri ve karşılaştırmalı çeşitlemeleri neyzen ve akademisyen Fred Stubbs ile neyzen Shanteri Baliga tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Türk musikisinden örneklerin sunulduğu bir de konferans düzenlendi.

Anadolu’nun seçkin lezzetleri Boston Üniversitesi Gastronomi Programında öğretildi.

Anadolu’nun Seçkin Lezzetleri etkinliğinde şef Didem Hoşgel ve Boston Üniversitesi Yemek Programı öğrencilerinin hazırladığı mezeler, yemekler ve tatlılar Boston Üniversitesi demonstrasyon mutfağında katılımcılara sunuldu.

2007 yılından bu yana Boston Üniversitesi Yemek Programı ile birlikte düzenlenen “Anadolu’nun Lezzetleri” uygulamalı bir ders olarak program müfredatında yer alıyor. Derse kayıt olan gastronomi öğrencileri Türk mutfağına özgü malzemeleri, tarifleri ve pişirme tekniklerini de öğrendiler.

