Türk film ve dizileri Güney Afrika’da tanıtıldı

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika’nın ticaret merkezi Johannesburg’da düzenlenen Uluslararası Medya ve Reklam Sektörü Fuarı'nda Türk fimleri, dizileri ve yapımları ilgi gördü.

Uluslararası dizi, film, TV, içerik ve yapım sektörü temsilcilerinin buluştuğu fuara, Türkiye'den 15 firma ve 21 temsilci katıldı.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yapımlarımız ekonomik getirilerinin yanı sıra ilgili ülkelerde dilimizin, kültürümüzün ve ülkemizin tanınırlığını sağlıyorlar. O yüzden biz bu girişimleri sadece ekonomik bir değer olarak görmüyoruz." dedi.

Türk yapımlarının dünyanın her yerinde izlendiğini fakat bunların sayısını arttırmak istediklerini belirten Kuralay, "Afrika'da alacağımız çok mesafe var." diye konuştu.

Kuralay, yapımcılık sektörünün döviz kazandırıcı hizmet sektörleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, pazar anlamında dünyada ABD'den sonra Türkiye'nin ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de fuarda Türkiye’nin geçen yıllara göre daha güçlü bir şekilde temsil edildiğini belirtti.

Ülgen “Bizler burada Türk dizilerinin Sahra Altı Afrika pazarına girmesi için yoğun çabalar harcıyoruz. Türkiye’nin burada güçlü bir şekilde temsil edilmesi çok büyük önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Kahraman da Güney Afrika’da ve Sahra Altı Afrika’da olumlu Türkiye algısı için yerli ve milli Türk yapımlarının bölgeye getirilmesinin önemine işaret etti.

