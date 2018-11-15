HABER

Türk film ve dizileri Güney Afrika’da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 21:42 | Son Güncelleme

Türk film ve dizileri Güney Afrika’da tanıtıldı

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika’nın ticaret merkezi Johannesburg’da düzenlenen Uluslararası Medya ve Reklam Sektörü Fuarı'nda Türk fimleri, dizileri ve yapımları ilgi gördü.

Uluslararası dizi, film, TV, içerik ve yapım sektörü temsilcilerinin buluştuğu fuara, Türkiye'den 15 firma ve 21 temsilci katıldı.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yapımlarımız ekonomik getirilerinin yanı sıra ilgili ülkelerde dilimizin, kültürümüzün ve ülkemizin tanınırlığını sağlıyorlar. O yüzden biz bu girişimleri sadece ekonomik bir değer olarak görmüyoruz." dedi.

Türk yapımlarının dünyanın her yerinde izlendiğini fakat bunların sayısını arttırmak istediklerini belirten Kuralay, "Afrika'da alacağımız çok mesafe var." diye konuştu.

Kuralay, yapımcılık sektörünün döviz kazandırıcı hizmet sektörleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, pazar anlamında dünyada ABD'den sonra Türkiye'nin ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de fuarda Türkiye’nin geçen yıllara göre daha güçlü bir şekilde temsil edildiğini belirtti.

Ülgen “Bizler burada Türk dizilerinin Sahra Altı Afrika pazarına girmesi için yoğun çabalar harcıyoruz. Türkiye’nin burada güçlü bir şekilde temsil edilmesi çok büyük önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Kahraman da Güney Afrika’da ve Sahra Altı Afrika’da olumlu Türkiye algısı için yerli ve milli Türk yapımlarının bölgeye getirilmesinin önemine işaret etti.

Netflix ücretleri yarı yarıya düşüyorNetflix ücretleri yarı yarıya düşüyor
Sağlık torbası Meclis'ten geçtiSağlık torbası Meclis'ten geçti
Çalıştığı üniversitede intihar ettiÇalıştığı üniversitede intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika İsrafil Kuralay Türk film

En Çok Okunan Haberler

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.