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Türk filmi Etiyopya’da ilgiyle izlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

“Aşk Tesadüfleri Sever” filmi Etiyopya'daki Asya-Pasifik Film Festivali’nde gösterildi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’da bu yıl ilk kez düzenlenen Asya-Pasifik Film Festivali’nde, Türk filmi “Aşk Tesadüfleri Sever” izleyicilerle buluştu.

Başkent Addis Ababa’daki İtalya Kültür Merkezi’nde gösterilen filmi, Etiyopya ve Türk vatandaşlarının yanı sıra bu ülkede yaşayan çok sayıda yabancı da ilgiyle izledi.

Gösterim öncesi AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Asya ülkelerinin ilk defa ülkede bir film festivali düzenlediğine işaret ederek, katılım ve ilginin beklenenin üstünde olduğunu kaydetti.

Ulusoy, “Etiyopya ile ekonomik ve siyasi ilişkilerimiz güçlü, bu dönemde daha çok kültürel faaliyetlere de ağırlık vermek istiyoruz.” diye konuştu.

Etiyopya’da kasımda yapılacak Avrupa Film Festivali’nde de bir Türk filminin yer alacağını ifade eden Ulusoy, “Ülkemizin hem Asya’da hem de Avrupa’da olması farklı alanlardan davet almamıza neden oluyor.” dedi.

Filmi izlemeye gelenler arasında yer alan Etiyopyalı ünlü yönetmen Tewodros Tesfaye ise ülkede gittikçe yaygınlaşan Türk film ve dizilerinin ileri sürülenin aksine Etiyopya kültürüne bir tehdit olmadığını söyledi.

Tesfaye, Türk film ve dizilerinin Etiyopyalı yönetmen ve oyunculara çok şey öğretebileceğini ve kaliteli işler yapmasına yardımcı olabileceğini dile getirdi.

15 Eylül’de başlayan festival kapsamında Yeni Zelanda, Azerbaycan, Endonezya, Avustralya, Çin, Pakistan, Bangladeş, İran, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerin filmleri izleyici ile buluşacak.

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Etiyopya film festivali türk filmi

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