Türk Filmleri Amerikalı Sinema Severlerle Buluşuyor

ABD’de yaşayan Türklerin yanı sıra çok sayıda Amerikalı sinema severin de yoğun bir ilgiyle izlediği, 18. Boston Türk Film ve Müzik Festivali film programı, 21 Mart’ta Nuri Bilge Ceylan’ın, ‘Ahlat Ağacı’ filmi ile başlıyor. Bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan festival, aralarında Boston Globe gazetesi de dahil olmak üzere bölgedeki saygın kültür ve sanat ağırlıklı yayın yapan medya kuruluşları tarafından da yoğun ilgiyle izleniyor. Boston Türk Film Festivali kapsamlı programıyla, çağdaş Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini Amerikalı seyirciyle buluşturuyor. ABD’deki en eski ve saygın Türk film festivallerinden birisi olan Boston Türk Film Festivali, film gösterimlerinin ardından konserler ve çeşitli sanat etkinlikleriyle 28 Nisan tarihine kadar devam edecek. Festival kapsamındaki film gösterimleri 7 Nisan’da Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği ‘Halef’ filmi ile sona erecek. Festival programında yer alan birçok filmin Kuzey Amerika ve Amerika’daki ilk gösterimleri yapılacak.

Festival, 21 Mart’da Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminin Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde gösterimi ile başlayacak. Festival programında ayrıca Tunç Okan’ın Otobüs, Mustafa Karadeniz’in Çınar, Sefa Öztürk’ün Güven, Hacı Mehmet Duranoğlu ve Atalay Taşdiken’in Bırakın Çocuk Oynasın, Vuslat Saraçoğlu’nun Borç, Ozan Açıktan’ın Aile Arasında, Banu Sıvacı’nın Güvercin, Tolga Karaçelik’in Kelebekler, Dersu Yavuz Altun’un Ayaz, Ramin Matin’in Son Çıkış, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin Sibel ve Murat Düzgünoğlu’nun “Halef” filmleri yer alacak. Gömülü: ”Sivil toplum olarak başlattığımız girişim büyük ve etkili bir platforma dönüştü” Kuzey Amerika'daki en uzun soluklu Türk film festivallerinden birisi olan festivalin kurucu direktörü Erkut Gömülü, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada festivalin bir sivil toplum girişimi olarak başladığını, büyük ve etkili bir platforma dönüştüğünü söyledi. Gömülü, “Bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan festivali Boston Güzel Sanatlar Müzesi Film Programı ile uzun yıllardır sürdürüyoruz. Özellikle Türkiye’de seyirciye ulaşma imkanı sınırlı olan filmlerin ABD’de seyirciyle buluşabildiği ender platformlardan biri yaratıldı. Boston’da uzun metrajli filmlerin yanı sıra belgesel ve kısa film yarışması da düzenliyoruz. Her yıl ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere toplam 60 kadar filmi seyirci ile buluşturuyoruz. Festival, ABD ile Türkiye arasında kültürel ilişkileri geliştiriyor. Ülkemizin tanıtımına destek veriyor. Her yıl yarışma için yüzlerce başvuru alıyoruz. Yarışma sayesinde film ve toplumsal hafıza oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz. Halihazırda 2019 yılının Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışmasında başvurularını da açtık. 1 Haziran tarihine kadar başvuruları kabul edeceğiz” dedi.

Festivalde yer alan kısa filmler 2019 Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nda En İyi Kısa Film Jüri Ödülü’nü alan Onur Yağız’ın Toprak, En İyi Kısa Film Seyirci Ödülü’nü alan Cem Özay’ın Yolcu, En İyi Belgesel Jüri Ödülü’nü alan Jale İncekol’un Müzikli Bir Hikaye, En İyi Belgesel Seyirci Ödülü’nü alan Deniz Alphan’ın Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak filmleri de festival programında seyirci ile buluşacak Film gösterimlerinden sonra Boston Globe gazetesinin film eleştirmeni Peter Keough’nun moderatörlüğünü yapacağı Türk sineması üzerine bir panel de programda yer alacak. Festival film gösterimlerinden sonra Boston Üniversitesi Howard Thurman Center ile birlikte sunulan ve seçkin konserlerden oluşan müzik programıyla devam edecek. Boston’da Türk müziğinden örnekler Festival kapsamındaki müzik programının ilk konseri Aurora’yı 10 Nisan’da kendini gezgin bir müzisyen olarak tanımlayan gitarist ve besteci Alper Tuzcu ve grubu verecek. ‘Kuzey Işıklarının Renkleri’ anlamına gelen Aurora aynı zamanda Alper Tuzcu’nun ikinci solo albümü ile aynı adı taşıyor. Alper Tuzcu’nun müziğinde RnB ve cazın izleri, uzak diyarların henüz keşfedilmemiş mistik müziği ile harmanlanıyor.