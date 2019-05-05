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Türk filmleri Kanadalı sinemaseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 05:47 | Son Güncelleme

Türk sinemasından 100’e yakın filmi 20 farklı dünya şehrinde sinemaseverlerle buluşturan "2. Türk Filmleri Haftası" başladı - Etkinlik kapsamında Toronto'nun tarihi Royal Sineması'nda Türk sinemasının son filmlerinin gösterimi yapılıyor - YEE Washington Müdürü Halid Bulut: - “Toronto film haftası ile Türk sinemasının en yeni örneklerini Kanadalı filmseverlerle buluşturuyoruz" - Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen: - “Türkiye ile Kanada arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler her alanda büyümeye devam ediyor. Bu program sonrasında her birinizi Türkiye'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz”

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Şubesinin Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğu ile Toronto'da düzenlediği "2. Türk Filmleri Haftası"nda birçok Türk filmi Kanadalı sinemaseverlerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, 100’e yakın Türk filminin 20 farklı dünya şehrinde sinemaseverlerle buluştuğu “Türk Filmleri Haftası” etkinlikleri başladı.

Proje kapsamında YEE Washington Şubesi tarafından Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunun da iş birliğiyle Toronto'nun tarihi Royal Sineması'nda Türk sinemasının bazıları ödüllü son filmlerinin gösterimi yapılıyor.

İki gün devam edecek gösterimlerin açılışı, yönetmen Mustafa Kara’nın "Kalandar Soğuğu" filmiyle yapıldı.

Ayrıca, yönetmenliğini Can Ülkay’ın üstendiği "Türk İşi Dondurma" ve Serdar Akar’ın yönettiği "Çiçero" filmleri ilk defa Kanadalı sinemaseverlerle buluştu.

Altı uzun metrajlı filmin yer aldığı etkinliğin ikinci gününde, yönetmen Ümit Ünal'ın "Sofra Sırları", Cem Yılmaz ve Ali Taner Baltacı'nın "Hokkabaz" ve Nuri Bilge Ceylan’ın "Ahlat Ağacı" filminin gösterimi yapılacak.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan YEE Washington Müdürü Halid Bulut, “Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Toronto film haftası ile Türk sinemasının en yeni örneklerini Kanadalı filmseverlerle buluşturuyoruz." dedi.

Türk film ve dizilerinin son yıllardaki başarılarının sadece sinema sektörüne değil aynı zamanda turizm gibi gelir getiren sektörlere de katkı sağladığını belirten Bulut, "Ekranda gösterilen her bir güzel sahne izleyicinin ülkemiz hakkındaki olumlu düşüncelerine katkı sağlıyor.” diye konuştu.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen de program öncesi sinemaseverlere yaptığı konuşmada, “Türkiye ile Kanada arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler her alanda büyümeye devam ediyor. Gerçekleştireceğimiz bu program sonrasında her birinizi Türkiye'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

İlki 28 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 2 bin sinemaseverin Türk filmlerini izleyeceği belirtildi.

Etkinliğin Toronto'da her yıl yapılarak geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

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Ahlat Ağacı Kanada Royal Sineması toronto Türk Filmleri Haftası Türkiye Yunus Emre Enstitüsü Washington D.C.

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