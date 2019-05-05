Türk filmleri Kanadalı sinemaseverlerle buluştu

Altı uzun metrajlı filmin yer aldığı etkinliğin ikinci gününde, yönetmen Ümit Ünal'ın "Sofra Sırları", Cem Yılmaz ve Ali Taner Baltacı'nın "Hokkabaz" ve Nuri Bilge Ceylan’ın "Ahlat Ağacı" filminin gösterimi yapılacak.

Ayrıca, yönetmenliğini Can Ülkay’ın üstendiği "Türk İşi Dondurma" ve Serdar Akar’ın yönettiği "Çiçero" filmleri ilk defa Kanadalı sinemaseverlerle buluştu.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan YEE Washington Müdürü Halid Bulut, “Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Toronto film haftası ile Türk sinemasının en yeni örneklerini Kanadalı filmseverlerle buluşturuyoruz." dedi.

Türk film ve dizilerinin son yıllardaki başarılarının sadece sinema sektörüne değil aynı zamanda turizm gibi gelir getiren sektörlere de katkı sağladığını belirten Bulut, "Ekranda gösterilen her bir güzel sahne izleyicinin ülkemiz hakkındaki olumlu düşüncelerine katkı sağlıyor.” diye konuştu.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen de program öncesi sinemaseverlere yaptığı konuşmada, “Türkiye ile Kanada arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler her alanda büyümeye devam ediyor. Gerçekleştireceğimiz bu program sonrasında her birinizi Türkiye'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

İlki 28 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 2 bin sinemaseverin Türk filmlerini izleyeceği belirtildi.

Etkinliğin Toronto'da her yıl yapılarak geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

