Türk filmleri Londra’da izleyici ile buluşmaya devam ediyor

İngiltere’deki Yunus Emre Enstitüsü tarafından 24-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türk Filmleri Festivali kapsamında Türk sinemasının önemli filmleri Londra’daki izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Bu sene 2’ncisi düzenlenen festival kapsamında son dönemde adından çok söz ettiren Serdar Akar’ın Çiçero filmi, Can Ulkay’ın Türk İşi Dondurma filmi Banu Sıvacı’nın Güvercin filminin yanı sıra Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Yozgat Blues’ filmi gibi kült yapımlar da Regent Street Sineması’nda gösterilecek.

Organizasyon hakkında düşüncelerini paylaşan Mehmet Taha Yalmaz ise, “Filmler süperdi, çok eğlendik. Herkese tavsiye ediyorum. Konuklar ve organizasyon süper gitti, herkesi bekliyoruz.” dedi.

“Her sene geleceğiz, her sene destekleyeceğiz”

Seda Sak ise, “Bu akşam Çiçero’yu izledik hep birlikte. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Bu kadar iyi olabileceğini düşünmemiştim. Harika bir hikâye kurgulanmış çok güzeldi. Türk sinema haftasının merkezde olması ulaşım açısından da çok güzel. Herkese gelmelerini, desteklemelerini tavsiye ediyorum. Bu tarz etkinlikler desteklendikçe devamı gelecek. Organize eden ve bize bu fırsatı sunan herkese teşekkür ediyorum. Her sene geleceğiz, her sene destekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Bugünlerde böyle filmler herkes tarafından izlenmeli”

Filmin konusunu çok beğendiğini belirten Oğuzhan Sak ise, “Ben de filmin konusunu çok beğendim, İkinci Dünya Savaşı çok ilgili olduğum bir konu. Çiçero filmini çok beğendim. Herkese tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer izleyici ise Çiçero’nun Hollywood yapımlarından kalite olarak ayrıldığını belirterek , “Harika bir filmdi. Bugünlerde böyle filmler herkes tarafından izlenmeli.” dedi.