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Türk fırkateyni TCG Oruçreis Arnavutluk'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 00:44 | Son Güncelleme

Türk fırkateyni TCG Oruçreis Arnavutluk'ta

DIRAÇ (AA) - Türk Deniz Kuvvetlerine ait Türk fırkateyni TCG Oruçreis (F-245), Türkiye ile Arnavutluk arasındaki askeri iş birliğinin artırılması amacıyla Arnavutluk'un batısında bulunan Dıraç şehrini ziyaret etti.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, fırkateyn, 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde NATO'nun Norveç'teki Trident Juncture tatbikatında yer almasının ardından, Türkiye'ye dönüş güzergahındaki Dıraç Limanı'nda ziyarete açıldı.

Arnavutluk ziyareti kapsamında TCG Oruçreis fırkateynin güvertesinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz, Arnavutluk Savunma Bakanlığı temsilcileri, Türk ve Arnavut askerler ile ülkedeki Türk vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Dıraç Belediye Başkanı Vangjush Dako, ziyaret kapsamında ülkede bulunan TCG Oruçreis fırkateyni komutanı Ahmet Burak Adeli, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği askeri ataşesi Albay Şakir Cumhur Somer ile fırkateyn görevlilerini kabul etti.

Dıraç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasında NATO kapsamındaki askeri iş birliği ile iki ülke toplumları arasındaki dostluk konularının görüşüldüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri arasındaki 2018 yılı ikili askeri iş birliği planının uygulanması doğrultusunda ülkede bulunan Türk fırkateyni TCG Oruçreis (F-245), 28 Kasım'a kadar bu ülkede bulunacak. Fırkateyn yarın vatandaşların ziyaretine de açılacak.

Türk denizaltısı "TCG Preveze" de iki ülke arasındaki ilişkilerin ve askeri iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında geçtiğimiz Mart ayında Dıraç Limanı'nı ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Dıraç fırkateyn TCG ORUÇREİS (F-245)

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