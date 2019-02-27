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Türk firmaları ilk kez Tunus elektrik ve elektronik fuarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 23:16 | Son Güncelleme

Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Elektrik ve Elektronik Ürünleri Fuarı'na Türk firmalar ilk kez katılarak ürünlerini sergiliyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta her yıl yapılan Uluslararası Elektrik ve Elektronik Ürünleri Fuarı'nda bu yıl Türk firmaları da yer aldı.

Başkent Tunus'ta 17'ncisi düzenlenen fuara katılan Türk firmaların temsilcileri bu sayede Tunus pazarını tanıma, ürünlerini sergileme ve markalarını tanıtma imkanı bulduklarını söyledi.

Tunus'ta daha önce birçok projeye imza attıklarını ancak ilk kez fuara katıldıklarını belirten iş adamı Umur Erkan, "Ciddi insanlarla görüşüyoruz ve ciddi projelerin de alınacağından eminim." dedi.

Fuara Türk firmalarının katılımını değerlendiren Tunuslu firma yetkilisi Seyfeddin el-Vuslati de "Tunus ve Türkiye arasındaki ortaklıklar henüz yeni. Türk şirketlerin Tunus'taki firmalarla ortaklık için daha çok rağbet göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Elektronik fuarının organizatörü Beşir el-Tumi ise Portekiz, Fransa, İspanya ve İtalya başta olmak üzere 103 ülkenin fuara katıldığını, bu yıl Türkiye'den özel bir katılım geldiğini ifade etti.

Arap ve Afrika ülkelerinden yaklaşık 15 bin ziyaretçinin beklendiği fuar, 4 gün sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus Türkiye Uluslararası Elektrik ve Elektronik Ürünleri Fuarı

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