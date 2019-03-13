Türk firmaları Kazakistan tarım fuarında

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeden 200’den fazla şirketin katıldığı 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri (AgriTek/FarmTek Astana 2019) Fuarı açıldı.

Körme Fuar merkezinden düzenlenen fuarın açılış törenine Kazakistan’daki yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye, Kazakistan, Rusya, Slovakya, Ukrayna, ABD, Kanada, Çekya, Avusturya, Belarus, Almanya, İspanya, İtalya, Çin ve Hollanda’dan 200’den fazla firmanın katıldığı fuarda, tarım ve hayvancılık teknolojileri, tohum ve fidan gibi ürünler sergileniyor.

Fuar, cuma gününe kadar sürecek.

