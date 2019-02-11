Türk firmaları Kazakistan'da ilk yap-işlet-devret projesine imza atacak

Alsim-Alarko Kazakistan Rusya, Özbekistan ve BDT Ülkeleri Bölge Koordinatörü Abbas Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alarko olarak 1993'ten beri Kazakistan'da taahhüt sektöründe bulunduklarını belirterek, "Bu süreci bir YİD modeliyle devam ettirmek bizim için çok önemli. Alarko olarak Kazakistan’da Makyol ile bir ilke imza atmış olduk." dedi.

Kazakistan’da YİD modeliyle yapılan ilk proje olan BAKAD’ın, Almatı kentinde yaşanan trafik sorununu gidermesi bekleniyor.

Maliyeti 480 milyon dolar olan projenin 4,5 yıl içinde tamamlanarak, hizmete sunulması hedefleniyor.

Yol inşaatında yarım milyon ton asfalt ve 8 milyon ton soğuk karışımın kullanılacağını dile getiren Abbas, yarma işlemi ile geçilecek güzergahların, 20-21 metre yüksekliğinde dolguların, köprü geçişlerinin ve kavşakların yapılacağını aktardı.

Abbas, "Mevcut altyapıların deplasmanının yol güzergahı dışına alınması işi, 140 tane yüzey suyu toplayıcı kanalımız ve menfezimiz, 26 milyon metreküp toprak, köprülerde yaklaşık 430 bin metreküp beton işimiz var." dedi.

Abbas, yolun paralı olacağını, bütün araçların giriş ve çıkışlarının akıllı yol sistemiyle görüntülü olarak takip edileceğini, hava durumunun akıllı botlarla sürücülere iletileceğini, yolun bakımı ve işletilmesinde de akıllı teknolojilerin kullanılacağını aktardı.

Projenin 66 kilometreden oluştuğunu aktaran Abbas, yolun ilk 5 ve son 10 kilometresinin 2 çarpı 2 dört şerit olarak planlandığını kaydetti.

Abbas, BAKAD projesinin Kazakistan'da YİD yöntemiyle uygulanmakta olan ilk proje olduğunun altını çizerek, "Almatı'da ciddi bir trafik sorunu var. Projenin Almatı için önemi çok büyük. Şehir içindeki trafik yükünün, özellikte transit yük araçlarının şehir içindeki trafikten bir bypass'la şehir dışına alınması çok önemli." dedi.

Projenin yapım süresinin 5 yıl olduğunu, 16 yıl da işletmesini yapacaklarını söyleyen Abbas, şöyle konuştu:

"İnşaat bütçesini tamamen biz sağlıyoruz. İşletme esnasında bakım ve geçiş ücretlerin toplanması bizim sorumluluğumuzda. 24 saat içinde geçiş ücretlerini devlete transfer edeceğiz. Devlet oradan bizim yatırımımızla ilgili geri dönecek parayı 16 yıllık işletme boyunca bize gönderecek"

- 26 yılda 2 milyar dolarlık proje

Kazakistan'daki 26 yıllık faaliyeti içerisinde yaklaşık 2 milyar doların üzerinde 8 proje gerçekleştirdiklerini aktaran Abbas, projelerin arasında Astana havalimanı, Semipalatinsk Asma Köprüsü, Aktöbe-Kostanay 460 kilometrelik duble yolu, Atırav-Beyneu 120 kilometre duble yolu, 200 kilometrelik Beyneu-Şetpe yolu inşaatı projelerinin yer aldığını söyledi.