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Türk firmaları Kazakistan'da ilk yap-işlet-devret projesine imza atacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:21 | Son Güncelleme

Türk firmaları, Kazakistan’da üstlendikleri Büyük Almatı Çevre Yolu projesiyle yap-işlet-devret (YİD) modelini ülkede ilk kez hayata geçirecek - Alsim-Alarko Kazakistan Rusya, Özbekistan ve BDT Ülkeleri Bölge Koordinatörü Abbas Şahin: - "Projenin Almatı için önemi çok büyük. Şehir içindeki trafik yükünün, özellikte transit yük araçlarının şehir içindeki trafikten bir bypass'la şehir dışına alınması çok önemli" -"(Kazakistan'da) Artık taahhüt sektörü yeni bir açılıma doğru gidiyor. Devletler yatırımlarda müteahhitlikten ziyade yatırımcı formatıyla kendilerine stratejik ortak sağlamayı planlıyorlar" -"Kazakistan’ı güvenli bir ülke olarak görüyoruz. Yatırım yapma konusunda herhangi bir tereddüdümüz yok. Uzun yıllar da devam etmek istiyoruz"

ALMATI (AA) – ALİİA RAİMBEKOVA - Türk firmaları, Kazakistan’da üstlendikleri Büyük Almatı Çevre Yolu projesiyle yap-işlet-devret (YİD) modelini ülkede ilk kez hayata geçirecek.

Alsim-Alarko ile Makyol firmaları, Koreli SK firmasıyla oluşturduğu konsorsiyum anlaşması çerçevesinde Almatı kentinden 30 kilometre uzaklıktaki BAKAD projesini hayata geçirecek.

Temeli geçen yıl mayıs ayında atılan yolun inşaatının bu yıl mayıs ayında başlaması planlanıyor.

Proje çerçevesinde Almatı kentinin kenarında 66 kilometre uzunluğunda 6 şeritli yol yapılması öngörülüyor.

Maliyeti 480 milyon dolar olan projenin 4,5 yıl içinde tamamlanarak, hizmete sunulması hedefleniyor.

Kazakistan’da YİD modeliyle yapılan ilk proje olan BAKAD’ın, Almatı kentinde yaşanan trafik sorununu gidermesi bekleniyor.

Alsim-Alarko Kazakistan Rusya, Özbekistan ve BDT Ülkeleri Bölge Koordinatörü Abbas Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alarko olarak 1993'ten beri Kazakistan'da taahhüt sektöründe bulunduklarını belirterek, "Bu süreci bir YİD modeliyle devam ettirmek bizim için çok önemli. Alarko olarak Kazakistan’da Makyol ile bir ilke imza atmış olduk." dedi.

Projenin 66 kilometreden oluştuğunu aktaran Abbas, yolun ilk 5 ve son 10 kilometresinin 2 çarpı 2 dört şerit olarak planlandığını kaydetti.

Abbas, yolun paralı olacağını, bütün araçların giriş ve çıkışlarının akıllı yol sistemiyle görüntülü olarak takip edileceğini, hava durumunun akıllı botlarla sürücülere iletileceğini, yolun bakımı ve işletilmesinde de akıllı teknolojilerin kullanılacağını aktardı.

Yolun ana gövdesinin 90 santim kalınlığında beton kaplaması olacağını ifade eden Abbas, üzerinde 8 tane kavşak köprü olacak BAKAD’ın 240 noktada mevcut altyapılarla kesişeceğini dile getirdi.

Abbas, "Mevcut altyapıların deplasmanının yol güzergahı dışına alınması işi, 140 tane yüzey suyu toplayıcı kanalımız ve menfezimiz, 26 milyon metreküp toprak, köprülerde yaklaşık 430 bin metreküp beton işimiz var." dedi.

Yol inşaatında yarım milyon ton asfalt ve 8 milyon ton soğuk karışımın kullanılacağını dile getiren Abbas, yarma işlemi ile geçilecek güzergahların, 20-21 metre yüksekliğinde dolguların, köprü geçişlerinin ve kavşakların yapılacağını aktardı.

Abbas, BAKAD projesinin Kazakistan'da YİD yöntemiyle uygulanmakta olan ilk proje olduğunun altını çizerek, "Almatı'da ciddi bir trafik sorunu var. Projenin Almatı için önemi çok büyük. Şehir içindeki trafik yükünün, özellikte transit yük araçlarının şehir içindeki trafikten bir bypass'la şehir dışına alınması çok önemli." dedi.

Projenin yapım süresinin 5 yıl olduğunu, 16 yıl da işletmesini yapacaklarını söyleyen Abbas, şöyle konuştu:

"İnşaat bütçesini tamamen biz sağlıyoruz. İşletme esnasında bakım ve geçiş ücretlerin toplanması bizim sorumluluğumuzda. 24 saat içinde geçiş ücretlerini devlete transfer edeceğiz. Devlet oradan bizim yatırımımızla ilgili geri dönecek parayı 16 yıllık işletme boyunca bize gönderecek"

- 26 yılda 2 milyar dolarlık proje

Kazakistan'daki 26 yıllık faaliyeti içerisinde yaklaşık 2 milyar doların üzerinde 8 proje gerçekleştirdiklerini aktaran Abbas, projelerin arasında Astana havalimanı, Semipalatinsk Asma Köprüsü, Aktöbe-Kostanay 460 kilometrelik duble yolu, Atırav-Beyneu 120 kilometre duble yolu, 200 kilometrelik Beyneu-Şetpe yolu inşaatı projelerinin yer aldığını söyledi.

Abbas, Astana'da içme suyu ve arıtma tesisleri için şehir içi 120 kilometre boru döşeme işini ve Almatı'daki bir sigara fabrikası projelerini de yaptıklarını söyledi.

Astana'da ayrıca 1940 yılından beri atık suyun toplandığı bir gölün rekültivasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Abbas, "5 milyon metreküp birikmiş çamuru toparladık. Göldeki ekolojik hayat tekrardan geri döndü. Astana’da ciddi bir koku sorunu vardı. Bu giderilmiş oldu." dedi.

- "Kazakistan'ı güvenli bir ülke olarak görüyoruz"

Abbas, Kazakistan'da bundan sonraki yatırım projelerinde de yer almak istediklerine dikkati çekerek, "Artık taahhüt sektörü yeni bir açılıma doğru gidiyor. Devletler, yatırımlarda müteahhitlikten ziyade yatırımcı formatıyla kendilerine stratejik ortak sağlamayı planlıyorlar." dedi.

Bunun "doğru bir karar" olduğunu söyleyen Abbas, kendilerinin de bu karar çerçevesinde ilerideki bütün yatırım projelerine ilgi gösterdiklerini dile getirdi.

Abbas, Almatı'da ve Çimkent'te YİD yöntemiyle yol projelerinin ihaleye çıkacağı bilgisini paylaşarak, "Kazakistan’ı güvenli bir ülke olarak görüyoruz. Yatırım yapma konusunda herhangi bir tereddüdümüz yok. Uzun yıllar da devam etmek istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Almatı Çevre Yolu İnşaat Projesi

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