Türk firmaları Mısır'daki makine fuarına yoğun ilgi gösterdi

KAHİRE (AA) - Türk firmaları, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen fuarda makinelerini sergiliyor.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen MACTECH fuarına 5 Türk firması doğrudan, 50'ye yakın firma da Mısır'daki bayileri aracılığıyla katılıyor.

Türk iş adamı Veysel Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde 2018 yılından itibaren hareketlenme olduğunu, bunun sonucu Mısır’ın Türkiye’ye ihracatında önemli gelişme sağlandığını söyledi.

Doğan, 1998 yılından bu yana farklı alanlarda Mısır ile ticaret yaptığını anlatarak, özellikle makine konusunda Mısırlı firmalar ile iyi işlere imza attıklarını vurguladı.

Mısır vizesi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu da ifade eden Doğan, 45 yaş altındaki Türklerin Mısır vizesi almakta zorluk çektiğini, bu insanların bazen aylarca beklemek zorunda kaldığını aktardı.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin verilerine göre, MACTECH fuarında temel olarak metal işleme tezgahları, endüstriyel aletler, kaynak ve metal kesme ekipmanları gibi ürünler sergileniyor.