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"Türk firmaları Sırbistan'da dengeli gelişim sağlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 11:25 | Son Güncelleme

Sırbistan İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic: - "Türk yatırımcılar, fabrikalarını, Sırbistan'ın, işsizlik oranının en yüksek olduğu gelişmemiş bölgelerinde açıyor. Bu Sırbistan için çok önemli bir husus, zira bu ülkemizin dengeli şekilde gelişmesini sağlıyor"

BELGRAD (AA) - BOJANA STOJANOVİC / SANELA CRNOVRSANİN - Sırbistan İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Türk yatırımcıların fabrikalarını Sırbistan'ın işsizlik oranının en yüksek olduğu gelişmemiş bölgelerinde açtıklarına işaret ederek, "Bu ülkemizin dengeli şekilde gelişmesini sağlıyor." dedi.

Bakan Mihajlovic, Sırbistan'daki Türk yatırımlarını, Türkiye'nin desteğiyle yapılacak Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin bölge için önemini AA muhabirine değerlendirdi.

Türk firmalarının Sırbistan'da çok sayıda insana istihdam sağladığını söyleyen Mihajlovic, işini kaliteli ve hızlı yapmakla tanınan altyapı firmalarının da Sırbistan'a yönelmesini istediklerini belirtti.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük ölçüde gelişme gösterdiğini aktaran Mihajlovic, artan ticaret hacminin bu gelişimin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türk firmalarının, Sırbistan'da tüm yatırımcıların fabrika açtıkları gelişmiş şehirlere değil de ülkenin farklı bölgelerine yöneldiklerine dikkati çeken Mihajlovic, "Türk yatırımcılar, fabrikalarını, ülkenin, işsizlik oranının en yüksek olduğu gelişmemiş bölgelerinde açıyor. Bu Sırbistan için çok önemli bir husus, zira bu ülkemizin dengeli şekilde gelişmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mihajlovic, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde kritik bir noktanın bulunmadığını aktararak, ilişkilerin farklı projelerle daha da gelişebileceğini vurguladı.

Sırbistan'ın her anlamda küçük bir ülke olduğunu ifade eden Mihajlovic, "Ancak Sırbistan'ın bulunduğu konum önemli. Bunun yanı sıra Türkiye ile güçlü ekonomik ilişkilere sahip bir ülke. Türkiye ile hava yolu ulaşımı konusunda da iyi bir iş birliği yapabileceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

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- "Saraybosna-Belgrad Otoyolu, siyasi ve ekonomik istikrarın şartı"

Güneydoğu Avrupa'da ulaşım projelerinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Mihajlovic, bu tür projelerin siyasi ve ekonomik istikrarın tesisine katkı sağlamanın yanı sıra ekonomik ilişkileri güçlendirerek yaşam standartlarını yükselttiğini vurguladı.

Bosna Hersek'in, otoyol konusunda Güneydoğu Avrupa ülkelerinden geri kaldığını anımsatan Mihajlovic, "Otoyol projesinin siyasi ve ekonomik istikrarın şartı olduğunu düşünüyorum. Sırbistan ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin geleceği açısından da önemli bir proje. Türkiye'nin otoyol projesine destek olması da bu bölge için büyük bir adım." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki iyi ilişkilerden kaynaklandığına dikkati çeken Mihajlovic, ekim ayında Türkiye'den Taşyapı firmasıyla bir iş birliği anlaşması imzaladıklarını anımsattı.

Taşyapı firmasının, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar ile Tutin şehirleri arasındaki kara yolunu onaracağını söyleyen Mihajlovic, "Bu Türk firmasının son derece başarılı olduğu kanaatindeyim. İşçileri, 2020 yılında sahada görmeyi umuyoruz, zira 2019'u gerekli prosedürleri tamamlamakla geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Söz konusu otoyolun, Bosna Hersek'te yaşayan bütün milletleri kapsayacak bir ring şeklinde inşa edileceğini aktaran Mihajlovic, Bosna Hersek'in yalnızca farklı milletlere ev sahipliği yapmakla kalmadığına, bu farklılığın devletin farklı düzeylerinde alınan kararlara da yansıdığına işaret ederek, "Bu, Bosna Hersek'in gelişimini sınırlandıran bir husus." dedi.

Mihajlovic, siyasilerin, Sırp, Boşnak veya Hırvat gözetmeksizin, tüm vatandaşlara daha iyi bir yaşam sunmakla yükümlü olduklarını kaydetti.

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bosna hersek Saraybosna-Belgrad Otoyolu sırbistan Türkiye Zorana Mihajlovic

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