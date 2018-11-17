"Türk firmaları Sırbistan'da dengeli gelişim sağlıyor"

Türk firmalarının, Sırbistan'da tüm yatırımcıların fabrika açtıkları gelişmiş şehirlere değil de ülkenin farklı bölgelerine yöneldiklerine dikkati çeken Mihajlovic, "Türk yatırımcılar, fabrikalarını, ülkenin, işsizlik oranının en yüksek olduğu gelişmemiş bölgelerinde açıyor. Bu Sırbistan için çok önemli bir husus, zira bu ülkemizin dengeli şekilde gelişmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük ölçüde gelişme gösterdiğini aktaran Mihajlovic, artan ticaret hacminin bu gelişimin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türk firmalarının Sırbistan'da çok sayıda insana istihdam sağladığını söyleyen Mihajlovic, işini kaliteli ve hızlı yapmakla tanınan altyapı firmalarının da Sırbistan'a yönelmesini istediklerini belirtti.

BELGRAD (AA) - BOJANA STOJANOVİC / SANELA CRNOVRSANİN - Sırbistan İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Türk yatırımcıların fabrikalarını Sırbistan'ın işsizlik oranının en yüksek olduğu gelişmemiş bölgelerinde açtıklarına işaret ederek, "Bu ülkemizin dengeli şekilde gelişmesini sağlıyor." dedi.

Mihajlovic, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde kritik bir noktanın bulunmadığını aktararak, ilişkilerin farklı projelerle daha da gelişebileceğini vurguladı.

Sırbistan'ın her anlamda küçük bir ülke olduğunu ifade eden Mihajlovic, "Ancak Sırbistan'ın bulunduğu konum önemli. Bunun yanı sıra Türkiye ile güçlü ekonomik ilişkilere sahip bir ülke. Türkiye ile hava yolu ulaşımı konusunda da iyi bir iş birliği yapabileceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

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- "Saraybosna-Belgrad Otoyolu, siyasi ve ekonomik istikrarın şartı"

Güneydoğu Avrupa'da ulaşım projelerinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Mihajlovic, bu tür projelerin siyasi ve ekonomik istikrarın tesisine katkı sağlamanın yanı sıra ekonomik ilişkileri güçlendirerek yaşam standartlarını yükselttiğini vurguladı.

Bosna Hersek'in, otoyol konusunda Güneydoğu Avrupa ülkelerinden geri kaldığını anımsatan Mihajlovic, "Otoyol projesinin siyasi ve ekonomik istikrarın şartı olduğunu düşünüyorum. Sırbistan ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin geleceği açısından da önemli bir proje. Türkiye'nin otoyol projesine destek olması da bu bölge için büyük bir adım." şeklinde konuştu.