Türk Firmalarından Silikon Vadisi'ne İlgi

Ege Ertem, Türkiye’nin önde gelen firmalarından birinin Amerika ofisinde, yatırım fonu oluşturmak ve holdingin şirketleri için stratejik ortaklıklar kurulmasından sorumlu.

Şirketin Silikon Vadisi’ni tercih etmesinin nedeni, grup firmalarına teknoloji transferi yapmak.

Şu anda dünyada teknolojinin tek bir yerde üretilmediğini ve bir firmanın her şeye tek başına sahip olabilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Ertem, Silikon Vadisi’yle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Burada istediğimiz teknolojik trendleri, akımları takip edebildiğimiz gibi, hem ürünlerimizi hem üretimimizi, dünyadaki en üst seviyede tutabilmek için burada olan firmalarla ilişkilerden ve onların ürünlerinden de faydalanıyoruz.”

Türkiye’nin eğitimli gençlere sahip olduğuna inanan Ege Ertem, Türkiye’nin işgücü kalitesinin yüksek olduğunu düşünüyor. Bu da stratejik konumunun avantajlarını kullanan Türkiye’nin, önemli pazarlardan biri haline gelmesini sağlıyor:

“Türkiye olarak, Avrupa ve Ortadoğu’ya açılan bir pazar kapısıyız, o yüzden biz burada konuştuğumuz her türlü teknolojik ortamdan son derece ciddi geri dönüşler alıyoruz. İkincisi; yaşı gittikçe artan bir nüfusumuz olmasına rağmen, hala Avrupa’da ve Dünya’da çok ciddi bir nüfusa sahibiz. Ve mühendislerimizin ve teknik insanlarımızın kalitesinin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Bizim grubumuzda da üniversiteden sonra master ve doktora yaptırdığımız, genç yeni arkadaşlarımızı eğittiğimiz yeni programlar var. Dolayısıyla gerçekten çok donanımlı mühendislerimiz var. Yani hem pazar anlamında, hem yetenek anlamında çok önemli ve kıymetli bir yerde Türkiye” diyen Ege Ertem, “Teknoloji çok hızlı ilerleyen ve sürekli değişen bir olgu, dolayısıyla teknoloji transferi ve işbirliğimiz olduğu gibi devam edecek. Amerika’da bizim ürünlerimizi almak isteyen, kullanmak isteyen, burada uygulamak isteyen birçok talep de geliyor. Amerika’yı pazar olarak görmemizi de istiyorlar. Hem beyazeşyada, hem televizyonda hakikaten dünya standartlarının üstünde bir üretim kalitesine sahibiz. Şu anda burada pazara girmek gibi bir planımız yok ama çok talep var. Amerika çok büyük bir pazar ve eğer bu pazara girmek istiyorsanız çok ciddi bir marka yatırımı yapmanız lazım ve bunun için de doğru zamanlama önemli. Silikon Vadisi’nde olmak haksız bir rekabet avantajı sağlıyor çünkü trendleri çok öncesinden görmenize imkan tanıyor. Burada şu anda yüzlerce Çinli firma var, yüzlerce Alman firma var, bu nedenden dolayı, biz de burada daha çok Türk firmasının olmasını görmek istiyoruz. Evet gerçekten de Silikon Vadisi’nde olmak haksız bir rekabet avantajı sağlıyor” diyor.