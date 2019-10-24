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Türk firması, Kazakistan'da şeker fabrikası inşa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 09:26 | Son Güncelleme

Türk firması, Kazakistan'da şeker fabrikası inşa edecek

NUR SULTAN (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası'nın, Kazakistan'ın Pavlodar eyaletinde bir şeker fabrikası inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi Kazakh Invest'ten yapılan açıklamada, Kayseri Şeker Fabrikası'ndan bir heyetin, Kazakistan ziyareti kapsamında Pavlodar Eyaleti Valisi Bulat Bakauov ile görüştüğü belirtilerek, görüşmede Türk yatırımcıların ülkenin yatırım olanakları hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Kayseri Şeker'in Pavlodar'da bir şeker fabrikası inşa etmeyi planladığı kaydedilen açıklamada, fabrikanın, günde 10 bin tona kadar pancar işleterek yılda 240 bin ton şeker üretme kapasitesine sahip olacağı aktarıldı.

Açıklamada, projenin başarıyla uygulanması halinde ülke piyasasında yüzde 10 olan Kazak şekeri payının yüzde 50'ye çıkarılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gedik, Kazakistan'da pancardan şeker üretimi ile ilgili olduklarını belirterek, "Türkiye, dünyada pancardan şeker üretiminde 5. sırada yer alıyor. Piyasanın ihtiyacını görüyoruz ve Kazakistan'da şeker sanayisinin geliştirilmesi için tüm imkanların olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gedik, şeker üretiminde 50 yıldır faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, Kazakistan'da bu sektörün gelişmesine destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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