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Türk fotoğrafçı ABD'de düzenlenen yarışmada ikinci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 00:57 | Son Güncelleme

Türk fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, 102 katlı Empire State Binası'nın fotoğraf yarışmasında 2 bin aday arasında 2. oldu

NEW YORK (AA) - Türk fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, New York'un sembol yapılarından Empire State Binası'nın fotoğraf yarışmasında 2 bin aday arasında 2'ncilik kazandı.

ABD'nin New York şehrinde bulunan 102 katlı Empire State Binası için 17 Haziran-9 Eylül tarihlerinde, uluslararası katılımlı fotoğraf yarışması düzenlendi.

Yarışmaya ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den yaklaşık 2 bin fotoğraf katıldı.

Boran, yarışmada fotoğrafı ile 2'nciliği elde etti. Boran’ın fotoğrafı, Empire State Binası'nın resmi Instagram sayfasından da duyuruldu. Yarışmanın birincisinin ise gelecek hafta açıklanacağı bildirildi.

New York'un en görkemli yapıları arasında yer alan Empire State Binası, anteni ile beraber 443,2 metre yüksekliğe sahip.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Empire State binası New York

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