HABER

Türk futbolcunun harekata destek mesajı Almanları rahatsız etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:43 | Son Güncelleme

St. Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin'in, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" mesajı Almanlarda rahatsızlık uyandırdı

BERLİN (AA) - Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli’de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin’in sosyal medya hesabından paylaştığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajı, Almanları rahatsız etti.

Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Mesajla ilgili St. Pauli Kulübünün internet sayfasından yapılan açıklamada, "St. Pauli, kulübün değerleriyle uyuşmadığı için paylaşıma ve içeriğine mesafe koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kulübün oyuncuyla görüştüğü ve konunun açığa kavuşturulması için çalışıldığı, durum aydınlatılana kadar da kulüp olarak bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

St. Pauli’nin "Ultra" taraftar grubunun internet sayfasından yapılan açıklamada da, Enver Cenk Şahin’in paylaşımı eleştirilirken oyuncunun daha önce de benzer ifadeler kullandığı kaydedildi.

Enver Cenk Şahin’in bir daha St. Pauli formasını giymemesini isteyen taraftar grubu, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi talebinde bulundu.

- Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a da benzer tavır gösterilmişti

Daha önce de benzer bir tavrı, Alman Milli Takımı’nın Türk asıllı futbolcuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan yaşadı.

Rusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı. Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

PARTNER Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk
GÜNCELLEME - Samsun'daki "tefecilik" operasyonuGÜNCELLEME - Samsun'daki "tefecilik" operasyonu
Kuşadası'nda atık malzeme ve yağlar ekonomiye kazandırıldıKuşadası'nda atık malzeme ve yağlar ekonomiye kazandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya cenk şahin St. Pauli

En Çok Okunan Haberler

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Beklenmedik Vedat Muriqi kararı

Beklenmedik Vedat Muriqi kararı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Suriye’nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'nda 1 asker şehit

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Son dakika! Mardin'in Nusaybin ilçesinde havanlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda yaralı!

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Bakırköy'de aracın üzerine vinç parçası düştü: 2 yaralı

Bakırköy'de akılalmaz kaza! Faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.