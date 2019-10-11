Türk futbolcunun harekata destek mesajı Almanları rahatsız etti

BERLİN (AA) - Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli’de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin’in sosyal medya hesabından paylaştığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajı, Almanları rahatsız etti.

Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Mesajla ilgili St. Pauli Kulübünün internet sayfasından yapılan açıklamada, "St. Pauli, kulübün değerleriyle uyuşmadığı için paylaşıma ve içeriğine mesafe koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kulübün oyuncuyla görüştüğü ve konunun açığa kavuşturulması için çalışıldığı, durum aydınlatılana kadar da kulüp olarak bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

St. Pauli’nin "Ultra" taraftar grubunun internet sayfasından yapılan açıklamada da, Enver Cenk Şahin’in paylaşımı eleştirilirken oyuncunun daha önce de benzer ifadeler kullandığı kaydedildi.

Enver Cenk Şahin’in bir daha St. Pauli formasını giymemesini isteyen taraftar grubu, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi talebinde bulundu.