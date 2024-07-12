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  4. Türk futbolunda görülmemiş kriz! ByLockçu Mehmet Büyükekşi istenmiyor, rakipleri ailesiyle tehdit edilip adaylıktan çekiliyor! Devletin kurumu AA bile oyuna dahil edildi

Türk futbolunda görülmemiş kriz! ByLockçu Mehmet Büyükekşi istenmiyor, rakipleri ailesiyle tehdit edilip adaylıktan çekiliyor! Devletin kurumu AA bile oyuna dahil edildi

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
12.07.2024 15:23
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi, hakemlerin yumruklar yemesi, bahis baronlarının liglerdeki maçlara etki ettiğine yönelik iddialar... Tüm bunlar mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi döneminde yaşanan skandallardan sadece bazıları! Göreve devam etmek için devletin kurumu Anadolu Ajansı'na olmayan haberi yaptıran Büyükekşi, Servet Yardımcı'nın 'Ailem tehdit ediliyor' çıkışı sonrası yeniden hedef oldu. İşte A'dan Z'ye TFF ve kaos sürecinde yaşananlar...

Türk futbolunda görülmemiş kriz! ByLockçu Mehmet Büyükekşi istenmiyor, rakipleri ailesiyle tehdit edilip adaylıktan çekiliyor! Devletin kurumu AA bile oyuna dahil edildi

Mehmet Büyükekşi, ısrarla bu seçimde de aday olup başkan olmak istiyor. Telefonundan Bylock çıktığını itiraf eden Mehmet Büyükekşi'ye Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor destek vermiyor. En güçlü aday Servet Yardımcı da dün yazılı bir açıklama yaparak adaylıktan çekildiğini beyan etti.

SERVET YARDIMCI 'AİLEMİ TEHDİT EDEN KİRLİ YAPI' DEDİ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Servet Yardımcı, mevcut karanlık kirli yapı tarafından tehdit edildiğini söyleyerek haysiyetinin, itibarının, onurunun ve ailesinin hedef alındığını belirtti.

Bu açıklamalar oldukça sertti, kamuoyu da Servet Yardımcı'nın bu açıklamalarının ardından yeniden Mehmet Büyükekşi'yi hedefe koydu.

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ALMANYA'DA TATİL YAPTIRIP DESTEK İSTEDİ

Çünkü Mehmet Büyükekşi, Euro 2024 sürecinde TFF sponsorluğunda 40'ı aşkın basın mensubunu Almanya'ya götürmüş, bu basın mensuplarının ulaşım, otel, bilet, konaklama, yeme - içme giderlerini karşılamış, karşılığında da kendisine destek istemişti.

Bu sürecin devamında bir operasyon haberiyle Servet Yardımcı hedef alındı.

BÜYÜKEKŞİ EKİBİ OPERASYON YAPIP AA VE MEDYAYI KULLANDI

Sürecin devamında Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezanın ardından Mehmet Büyükekşi'nin iletişim stratejisini belirleyen kişiler, devletin kurumu olan Anadolu Ajansı aracılığıyla olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterip, Şener Erzik'in ağzından Servet Yardımcı'yı suçlamıştı.

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Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan haberde, Şenez Erzik'in ağzından: 'Ben, UEFA'da görevli, yetkili olsaydım bu soruşturmanın başlatılmasına izin dahi vermezdim. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır' ifadeleri kullanıldı.

WHATSAPP KANALINDAN ORGANİZE EDİLDİ

TFF tarafından Almanya'ya götürülen bazı basın mensupları da Whatsapp kanallarından organize olup bu haberi manşetlerine taşıdı. Kısa süre sonra Şenez Erzik, böyle bir konuşmanın asla olmadığını açıklayınca hem Anadolu Ajansı hem de diğer haber siteleri bu içeriği apar topar sildi.

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DEVLET KURUMLARI DA ONU İSTEMİYOR! 'YENİDEN SEÇİM OLUR'

TFF yönetimi ve destek karşılığı kendisini alkışlayan medya mensupları hariç kimse Büyükekşi'nin başkanlığını istemiyor. Devlet kurumları, ilgili bürokratlar mevcut yönetim ve başkanın devam etmesi durumunda ilerleyen süreçlerde yeniden seçim olacağını düşünüyor.

Sürecin geldiği son noktada Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına koşuyor. Siyasi iradenin bu noktada nasıl bir pozisyon alacağı henüz belli olmasa da Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesi Ankara'nın Büyükekşi'ye destek vermesi anlamına geliyor.

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SUUDİ ARABİSTAN KRİZİ HAFIZLARDA

Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinde de başrolde TFF ve Mehmet Büyükekşi vardı. Galatasaray ve Fenerbahçe, sahaya Atatürk formasıyla çıkmak istemiş Suudi Arabistan yönetimi buna izin vermeyince iki kulübümüz maça çıkmadan İstanbul'da dönmüştü. Bu tarihi skandalda da Mehmet Büyükekşi, suçu Fenerbahçe ve Galatasaray'a atmıştı.

TFF AÇIKLADI: BAŞVURULAR KABUL EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek başkan seçimi için adaylık başvurularının dün itibarıyla sona erdiğini ve TFF Genel Sekreterliği’ne yapılan başvurular neticesinde İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ile Servet Yardımcı’nın başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

Seçimden çekilen Servet Yardımcı'nın resmi olarak başvurusu iptal olmadığı için temsili olarak listelerde yer alacağı öğrenildi.

Euro 2024
TFF seçiminde adaylar açıklandı! 3 başvuru...TFF seçiminde adaylar açıklandı! 3 başvuru...
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Mehmet Büyükekşi ByLock Servet Yardımcı beşiktaş fenerbahçe galatasaray tff
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