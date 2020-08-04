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  4. Türk Gazeteci Anlattı: Avustralya Salgında Başa mı Döndü?

Türk Gazeteci Anlattı: Avustralya Salgında Başa mı Döndü?

04.08.2020 01:40 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Victoria eyaletinde vaka sayılarında yaşanan artışlar, bölgede salgının ilk günlerindeki katı kısıtlamalara geri dönülmesine neden oldu. Acil durum ilan edilen Melbourne'de yaşayan gazeteci Yasemin Akyol Başar son durumu VOA Türkçe'ye anlattı

Türk Gazeteci Anlattı: Avustralya Salgında Başa mı Döndü?

Avustralya’nın Victoria eyaletinde vaka sayılarında yaşanan artışlar, bölgede salgının ilk günlerindeki katı kısıtlamalara geri dönülmesine neden oldu. Ülkenin ikinci en büyük kenti Melbourne’de acil durum ilan edildi, belli saatlerde sokağa çıkılmasına kısıtlama getirildi.

Güney yarımküredeki Avustralya’da mevsimler Amerika’nın tam tersi seyrediyor. Amerika’da yaz mevsiminin son haftalarına girilirken burada Haziran ve Ağustos ayları arasında kış yaşanıyor.

Bu nedenle de Avustralya’nın salgınla mücadeledeki seyri, karşılaştığı zorluk ve kolaylıklar birçok ülkenin yakın merceği altında.

Peki, kış mevsiminin son haftalarına girilirken bugüne dek Corona salgınına karşı başarılı bir mücadele ortaya koyan Avustralya’da hayata geçen son derece sıkı tedbirler ne anlama geliyor? Özetle Avustralya’da neler oluyor? Tüm merak edilen soruları Avustralya’da yaşayan gazeteci Yasemin Akyol Başar VOA Türkçe’ye anlattı.

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