Türk gazeteciler ölümden döndü! Ukrayna'da korku dolu anlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 11. gününde bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Kentte çekim yapan Türk gazeteciler bölgede yaşanan çatışma sırasında ölümden döndü. Ortalığın toz dumana karıştığı anlarda gazeteciler araçla bölgeden uzaklaştı.

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin ve gazeteci Adem Metan'ın aracın camları kırıldı. Kurşunların hedefi olan otomobil gazetecilerin kameralarına yansıdı.

Öte yandan bölgede bir başka patlamanın ortasında kalan Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz de o anları görüntüledi.

