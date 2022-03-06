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Türk gazeteciler ölümden döndü! Ukrayna'da korku dolu anlar

06.03.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasında savaş sürerken Ukrayna'nın İrpin şehrinde siviller tahliye edilmeye devam ediyor. Kentte görevlerini sürdüren Türk gazeteciler çatışmalar nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Türk gazetecilerin çekim yaptığı yer bombalanırken panik dolu anlar yaşandı.

Türk gazeteciler ölümden döndü! Ukrayna'da korku dolu anlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 11. gününde bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Kentte çekim yapan Türk gazeteciler bölgede yaşanan çatışma sırasında ölümden döndü. Ortalığın toz dumana karıştığı anlarda gazeteciler araçla bölgeden uzaklaştı.

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Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin ve gazeteci Adem Metan'ın aracın camları kırıldı. Kurşunların hedefi olan otomobil gazetecilerin kameralarına yansıdı.

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Öte yandan bölgede bir başka patlamanın ortasında kalan Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz de o anları görüntüledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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