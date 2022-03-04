HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk gazeteciler Ukrayna'da saldırıya uğradı! İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

Türk gazeteciler Ukrayna'da saldırıya uğradı! İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

04.03.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk gazeteciler Ukrayna'da saldırıya uğradı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "En büyük tesellimiz arkadaşlarımızın durumlarının iyi olması. A Haber ve CNN Türk'e büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Türk gazeteciler Ukrayna'da saldırıya uğradı! İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'da saldırıya uğrayan Türk gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Orhan Sali'nin Türkiye'de tedavisinin sürdüğünü, Kiev dolaylarında da CNN Türk ekibine saldırıda bulunulduğu haberini aldıklarını belirtti.

FAHRETTİN ALTUN AÇIKLADI

"En büyük tesellimiz arkadaşlarımızın durumlarının iyi olması. A Haber ve CNN Türk'e büyük geçmiş olsun." mesajını paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakanlık çalışanları basın mensuplarımızın hep yanında oldular. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar."

OLAYLAR NASIL YAŞANDI?

Saldırıya uğrayan gazetecilerden Orhan Sali A Haber yayınında, Samet Güner ise CNN Türk yayınında yaşadıklarını anlattı.

Buna göre, Ukrayna'da gelişmeleri takip eden A Haber ekibindeki gazetecilerden Orhan Sali ile kameraman Taha Hazar, iki gün önce Lviv'de yaşanan arbedede bir grubun saldırısına uğradı. Kaburgasında kırıklar oluşan ve elinden yaralanan Sali ile dişi kırılan Hazar'a, görev yaptıkları bölgedeki hastanede ilk müdahaleleri yapıldı.

CNN Türk ekibinde görev yapan muhabir Samet Güner ile kameraman Caner Emre Kınacı da Kiev'e 50 kilometre kala, Ukrayna askerleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Kiev'e girişlerine izin verilmeyen CNN Türk ekibinin içinde bulunduğu araca, kontrol noktasından geri dönüşü sırasında bilinmeyen bir yerden ateş açıldı. Güner ve Kınacı, çelik yelekleri ve kaskları olduğu için saldırıdan yara almadan kurtuldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahit Kirişçi kimdir?Vahit Kirişçi kimdir?
Putin böyle duyurdu.. "Kabul etmiyorum"Putin böyle duyurdu.. "Kabul etmiyorum"
Rusya ilk büyük zaferini kazandı!Rusya ilk büyük zaferini kazandı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldi

Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldi

64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu? İşte cevabı...

64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu? İşte cevabı...

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

Putin böyle duyurdu.. "Kabul etmiyorum"

Putin böyle duyurdu.. "Kabul etmiyorum"

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.