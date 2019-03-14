Türk gazetecilerin fotoğrafları Moskova’da sanatseverlerle buluştu

Türk gazetecilerin çektiği haber fotoğrafları 2019’un Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı olarak belirlenmesi kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’da sergilendi.

2019’un Türkiye-Rusya Kültür Turizm yılı olarak ilan edilmesiyle Rusya ve Türkiye’de karşılıklı olarak sanat ve kültür etkinlikleri sürdürülmeye devam ediliyor. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nün birlikte düzenlediği Türk gazetecilerin çektiği haber fotoğraflarının sergisi Moskova Yunus Emre Enstitüsü binasında sergilendi.

Gerçekleşen etkinliğe Büyükelçi Mehmet Samsar, Türk Hava Yolları (THY) Rusya Müdürü Turan Yardımcı, TFMD Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz O. Gümrükçü ve Moskova Yunus Emre Kültür Merkei (YETKM) Müdürü Ömer Özkan başta olmak üzere Rusya’da yaşayan Türkler ve sanatseverler katıldı. Protokol üyelerinin birer konuşma yaptığı etkinliğin Türk gazetecilerin sergide yer alan 41 adet haber fotoğrafı incelendi. Enstitü binasında 1 hafta sergilenecek olan fotoğraflar sonraki haftalarda Rusya’nın farklı şehirlerinde meraklısı ile buluşacak.



