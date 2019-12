Türk gemisinde kaptanın öldürüldüğü olayla ilgili denizcilik şirketinden açıklama

HİNT Okyanusu’nda Türk bayraklı İnce Karadeniz isimli yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.’nın bıçaklı saldırısı sonucu, gemi kaptanı Bora Ekşi’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak geminin sahibi denizcilik şirketinden açıklama yapıldı.

Olayın yaşandığı geminin sahibi olan İnce Denizcilik firması yaptığı açıklamada, “Merhum kaptanımızın ailesi tarifsiz bir acı içinde olduklarını, bir an önce kaptanımızın cenazesinin yurda gelmesini ve zanlının adli makamlara teslimini istediklerini belirtmişler. Aynı zamanda içinde bulundukları acılı durum nedeniyle basına beyanda bulunamayacaklarını fakat basının bilgi almak istemesini anlayışla karşılayacaklarını söyleyerek şirketimize mevcut bilgiler çerçevesinde bir açıklama yapılmasının doğru olacağını bildirmişlerdir.

Vuku bulan elim olay bildirildiği andan itibaren Ankara Arama Kurtarma ve Hindistan Sahil Güvenliği ile temasa geçilerek, öncelikli olarak yaralılara müdahale edilmesi ve gerekirse tahliyeleri için talepte bulunulmuştur. Hindistan Sahil Güvenlik ekipleri gemiye çıkarak, sağlık kontrollerini tamamlamış ve tahliyeye gerek duymamıştır. Adli işlemler ve ileri sağlık tetkiklerinin devamı için en yakın uygun liman araştırılmıştır; ülkelerin hukuki ve liman kısıtlamaları nedeniyle, tüm ilgili tarafların ortak kararı neticesinde Srilanka’nın Kolombo limanına gitmesine karar verilmiştir.

Şu an gemide Hindistan Kurtarma ekipleri tarafından tavsiye edilen şekilde tutuklu bulunan şahsın neden olduğu bu elim olayın başlama nedeni sosyal medyada anlatıldığı gibi 10 Kasım anma törenleriyle ilgili değildir. Ailevi ve maddi sıkıntıları olduğu düşünülen personele, merhum gemi Kaptanımız tarafından gemide bulunulan süre içerisinde sürekli destek olunmuş, topluma kazandırılmaya çalışılmıştır. Gelişme gösterdikçe gemide kalmasına ve kontratını tamamlanmasına gemi-şirket görüşmesi sonucu karar verilmiştir.

Geminin açık deniz seyri başladığı tarihten bir süre sonra olumsuz hareketleri tekrar nüksetmiş ve merhum kaptanımız Tele-sağlık hizmetine danışma gereği duymuş ve medikal geçmişini tele-sağlık tavsiyesi üzerine ailesinden öğrenmek için şirket ile görüşmüştür. Şirketimiz sağlıklı/doğru bilgi verebilmek için şahsın ailesiyle irtibata geçmiş olup medikal geçmişi / düzenli kullandığı ilaçlar sorulmuş ve ardından gemiye bilgi verilmiştir. Aynı gün akşamı da yağcı Ergin A.’nın kendisini iyi hissetmesi ve destek olması için merhum gemi kaptanımız tarafından ailesi aranarak konuşturulmuş ve şahsın kendini daha iyi hissettiğini bildirmesi üzerine, telefon görüşmelerini tekrarlama kararı alınmıştır.

20.12.2019 tarihinde sabah saatlerinde, Kaptan kamarasından ses gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine, sesi duyan personel, diğer çalışanlara haber vermiş, bu sırada kaptan kamarasından çıkan Yağcı Ergin A., olaya müdahale etmek isteyen diğer personele saldırmaya başlamış ve 4 personelimiz daha yaralanmıştır. Etkisiz hale getirilen Yağcı Ergin A., başka bir personele ya da kendisine zarar vermemesi ve adli makamlara teslim edilene kadar başka bir adli suçun işlenmemesi amacıyla başında sürekli nöbetçi bulundurularak kamarada kilit altına alınmıştır.

Gemimiz şu an adli işlemlere başlanabilmesi ve yaralılara ileri müdahalenin yapılabilmesi için Kolombo limanına doğru ilerlemektedir. Merhum Kaptanımız ve tüm gemi personelimizin, aile ve yakınlarının daha fazla zarar görmelerinin engellenmesi adına konunun hassasiyeti dikkate alınarak, yanlış ve yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi kamuoyundan arz olunur. Elim hadiseye dair detaylı bilgilendirme gemimizin 22 Aralık tarihinde Kolombo limanına varmasına müteakip, TC Srilanka Büyükelçiliği, adli makamlar ve şirket temsilcilerinin intikaline müteakip yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.