Türk Gemisine Korsan Baskını İddiası

Gine Körfezi açıklarında Türkiye'deki Boden Denizcilik şirketine ait M/V Mozart isimli bir geminin korsanların saldırısına uğradığı iddia edildi.

İddiaya göre, Nijerya açıklarında meydana gelen olayda çoğu Türk olduğu belirtilen denizciler korsanlarca rehin alındı.

Saldırıda denizcilere şiddet uygulandığı ve gemideki 19 personelden 15'nin fidye amacıyla kaçırıldığı ifade edildi.

VOA Türkçe muhabirinin konuyu sorduğu Dışişleri Bakanlığı’ndan ya da başka bir resmi makamdan henüz bir açıklama yapılmadı.

