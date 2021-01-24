HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

24.01.2021 10:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son durumu anlattı. Geminin Gabon karasularına ulaştığını belirten Çavuşoğlu, "Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili NTV'ye açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.

Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

Türk gemisine korsan saldırısı! 4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdüTürk gemisine korsan saldırısı! 4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Azez'de sıcak çatışma! Hepsi imha edildi

Şişli'de yankesicilik yapan çocuk kamerada

Yankesicilik yapan çocuk kamerada

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Amasya’da suya yüzde 50 indirim geldi, sokaklara teşekkür pankartları asıldı

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.