HABER

Türk gemisinin kaçırıldığı Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli suları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB), yayınladığı raporda 10 Türk denizcinin Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırıldığı Gine Körfezi’nin dünyanın en tehlikeli noktası olduğunu duyurdu.Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB) tarafından yapılan açıklamada, Gine Körfezi bölgedeki korsanlık faaliyetleri nedeniyle dünyanın en tehlikeli bölgesi olarak nitelendirildi.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB), yayınladığı raporda 10 Türk denizcinin Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırıldığı Gine Körfezi’nin dünyanın en tehlikeli noktası olduğunu duyurdu.
Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB) tarafından yapılan açıklamada, Gine Körfezi bölgedeki korsanlık faaliyetleri nedeniyle dünyanın en tehlikeli bölgesi olarak nitelendirildi. Geçtiğimiz günlerde 10 Türk denizcinin Nijerya açıklarında korsanlar tarafından rehin alınması, Gine Körfezi’ndeki kaçırılma ve fidye korsanlığı olaylarını bir kez daha gündeme getirirken bölgenin güvenliğine dair tartışmalar alevlendi. Denizlerde yaşanan adam kaçırma olaylarının yüzde 73’ünün, rehin alma olaylarının ise yüzde 92’sinin Gine Körfezi’nde gerçekleştiği bildirilirken, IMB, Gine Körfezi’ne “dünya korsanlığının merkezi” diyerek Batı Afrika çevresindeki denizlerin dünyanın en tehlikeli suları olduğunu açıkladı.
Batı Afrika açıklarında, 2019’un ilk yarısında 27 denizcinin silahlı korsanlar tarafından kaçırıldığı açıklanırken aynı döneme ait 2018 verilerinde bu sayının 25 olduğu hatırlatıldı. Bölgedeki korsanlar, 2019 yılının ilk yarısında 2 kimyasal tankeri kaçırırken, başka bir saldırıda kullandıkları bir römorkörü ele geçirdiler. IMB’nin raporuna göre, dünya çapında ateş açılan 9 gemiden 8’ine Afrika’nın en büyük petrol üreticisi olarak kabul edilen Nijerya’nın 65 deniz mili açıklarında saldırıldı.
IMB, Gine Körfezi saldırılarında 2019’un ikinci yarısında bir önceki yıla kıyasla “belirgin bir düşüş” gözlemlendiğini açıkladı. Bu düşüşte, Nijerya donanmasının devriye botları göndererek bildirilen olaylara aktif olarak müdahale etmesinin etkili olduğunu hatırlattı.

Kaçırılan Türk gemisi Gana’da Tema Limanı’nda
Geminin işletmecisi Kadıoğlu Denizcilik, Paksoy-1 isimli geminin Kamerun liman kenti Douala’dan, Fildişi Kıyısı’ndaki Abidjan’a yüksüz bir şekilde yol aldığı sırada saldırıya uğradığını bildirdi. Nijerya açıklarındayken kaçırılıp 10 kişilik mürettebatı tutsak olarak alınan, 114 metre uzunluğundaki ve 17 metre genişliğindeki gemi korsanlar tarafından komşu ülke Gana’nın karasularına getirilmişti.
Gana Donanması’nın kendi kara sularına sokulan gemiyi takip etmesinin ardından Paksoy-1, korsanlar tarafından Gana’daki Tema Limanı’na çekildi.
Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili Türk makamları, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
Sultangazi'de sahte ayakkabı imalathanesine baskında gerginlik Sultangazi'de sahte ayakkabı imalathanesine baskında gerginlik 
26 yıl önce PKK’nın katlettiği ‘Sündüs’ şehitleri anıldı26 yıl önce PKK’nın katlettiği ‘Sündüs’ şehitleri anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Son dakika: İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 'şeffaf belediyecilik' vurgusu

Mansur Yavaş açıkladı! İnternet sitesinden görülebilecek

Milli SİHA Bayraktar TB2'den tarihi uçuş!

Tarihi uçuş! Rekor kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.