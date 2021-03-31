Türk genci Polonya’da ölümden döndü, 2 ayda 13 ameliyat oldu!

Polonya’da yaşayan Erkan Sezgin adındaki Türk genci, mide delinmesi teşhisi ile kaldırıldığı hastanede 2 ay içinde 13 ameliyat geçirerek ölümden döndü. Uzun bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Sezgin, Polonyalı doktor Czeslaw Osuch sayesinde hayatta kaldığını belirtirken, yaptırdığı pasta ile doktoruna teşekkürlerini sundu.

Polonya’ya 19 yaşında üniversite eğitimi için gelen Türk genci Erkan Sezgin, 2 yıl önce mide delinmesi teşhisi ile kaldırıldığı hastanede 2 ay içinde 13 ameliyat geçirerek ölümden döndü. Sezgin, 2 yıl önce ikamet etmekte olduğu Krakow kentinde bir gece şiddetli karın ağrısı ile acil servise gitti ancak doktorlar şikayetlerini önemsemeyerek onu eve gönderdi.

Sezgin, evde ağrısı bir türlü dinmediği için ertesi sabah yine aynı hastaneye gitti ancak bir kez daha geri çevrildi.

Durumunun giderek kötüleşmesi üzerine evinin yakınındaki özel hastaneye gitmeye karar veren Sezgin yolda bayılırken, onu ölümün kıyısına getiren olaylar zinciri de başlamış oldu.

Erkan Sezgin yaşadığı süreci anlatırken, "Karnımın ağrısında ölüyordum, sonunda özel hastaneye gitmek için yola çıktım ama yolda düşüp bayılmışım. Beni ambulansla Krakow Üniversite Hastanesi’ne kaldırmışlar. Burada 1,5 ayı komada olmak üzere toplam 2 ay kaldım. Bu süre içerisinde tam 13 ameliyat geçirdim. Tabii bunlar olup biterken ben kendimde değildim" dedi.