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Türk gençler suyu temizlemek için yeni bir yol buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 22:49 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük su aktivitesi olan Uluslararası Su Haftası’nda düzenlenen Gençlik Su Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Fethiye Fen Lisesi’nden Birsen Beril Bildirici ve Elifnaz Saatçi, geliştirdikleri projeyle birincilik için yarışacak.Dünyanın en büyük su aktivitesi olan Uluslararası Su Haftası, İsveç’in başkenti Stockholm’de başladı.

Dünyanın en büyük su aktivitesi olan Uluslararası Su Haftası’nda düzenlenen Gençlik Su Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Fethiye Fen Lisesi’nden Birsen Beril Bildirici ve Elifnaz Saatçi, geliştirdikleri projeyle birincilik için yarışacak.
Dünyanın en büyük su aktivitesi olan Uluslararası Su Haftası, İsveç’in başkenti Stockholm’de başladı. Stockholm Su Enstitüsü tarafında düzenlenen organizasyon, 25-30 Ağustos tarihleri devam edecek. Su politikaları ve önlemlerinin görüşüldüğü Uluslararası Su Haftası’na 141 ülkeden 3 bini aşkın katılımcı, dünya su sorununu tartışıyor.
Ayrıca Uluslararası Su Haftası kapsamında düzenlenen Gençlik Su Yarışması’na bu yıl Fethiye Fen Lisesi’nden Birsen Beril Bildirici ve Elifnaz Saatçi Türkiye’yi temsil ediyor. 17 yaşındaki Bildirici ve Saatçi su kirliliğine çözüm bulmak için özel bir proje geliştirdiklerini söyleyerek, “Keçi kılı ve koyun yapağını birlikte dokuduk. Bu dokumayı kirli sularda ve yağlı sularda denedik, dokumamızın yağı emdiğini fark ettik” dedi. Devlet Su İşlerinin desteğiyle İsveç’e geldiklerini ifade eden ikili, projelerinin Türkiye’de birinci olmasıyla yarışmaya hak kazandıklarını söyledi.
Yarışmanın birincisi, 27 Ağustos’ta yapılacak gala ile belirlenecek. 2009’daki Gençlik Su Yarışması’nda İstanbul Işık Lisesi’nden Ceren Burçak Dağ birinci olmuş ve İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın elinden 5 bin dolarlık birincilik ödülünü almıştı.

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